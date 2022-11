Laut Tecl stellte man dort einen Pneumothorax, eine krankhafte Luftansammlung im Brustkorb, fest, Brüche an der Nase, der Hüfte und einer Rippe. Noch in dieser Woche soll sein Freund operiert werden, berichtet der Mediziner am gestrigen Montag. Die Nase muss auf jeden Fall gemacht werden, ob weitere OPs anstehen, sollte im Verlauf des Montags entschieden werden. "Wir stehen noch unter Schock", schreibt Achim Sagstetters Frau Brunella auf RNZ-Anfrage. Dem Hund geht es indes besser. Hier war zwischenzeitlich nicht sicher, ob er es schafft. Aber inzwischen hinkt er laut Tecl nur noch etwas.

Nach einer Weile machte sich seine Frau Brunella Sorgen, dauert die ihr bekannte Gassirunde doch sonst nicht mehr als fünf bis zehn Minuten. Also machte sich die Schwangere, die in drei Wochen ihr zweites Kind bekommt, auf den Weg, um ihren Mann zu suchen. Sie fand den Verletzten und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Laut Polizei, die wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, wurde ein Nasenbeinbruch festgestellt, der Verletzte habe sich aber nach Hause begeben. "Er wollte seine Frau nicht allein lassen", erzählt Tecl. Später habe Achim Sagstetter aber doch noch ein Krankenhaus aufgesucht, weil er keine Luft mehr bekam.

Wie Tecl erzählt, sei Achim Sagstetter nach der Arbeit noch auf eine nächtliche Gassirunde mit seinem Hund Ettore gegangen. Wie so oft besuchte der 36-Jährige dabei eine Wiese im Bereich "In der Straßwies’". Bei eben dieser Runde passierte es: Sechs dunkel gekleidete unbekannte junge Männer pöbelten Achim Sagstetter an, warfen ihm laut Tecl vor, "nicht ordentlich Hallo" gesagt zu haben. Es setzte plötzlich Tritte und Hiebe, bis Achim Sagstetter verletzt zu Boden ging; die Jugendlichen traten weiter auf ihn ein. Auch der kleine Chihuahua bekam einen Tritt ab.

Hirschberg-Leutershausen. Diese Tat erschüttert Hirschberg: Achim Sagstetter, beliebter Gastronom vom Restaurant "FantasTisch" in der Raiffeisenstraße, ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag brutal zusammengeschlagen worden. Einer seiner Freunde, Dr. Alexander Tecl, ist schockiert. "Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas hier passieren kann", sagt er am späten Sonntagabend der RNZ.

Von Annette Steininger

Der Großsachsener kennt Achim Sagstetter schon lange, mit seiner Schwester ging er einst zur Schule. Und Brunella sei die beste Freundin seiner Frau. Daher weiß er auch gut um die aktuelle Situation der beiden. Sie betreiben allein das "FantasTisch" und stehen nun vor großen Herausforderungen. Den Catering-Job, den Sagstetter zusätzlich montags ausübt, musste er absagen, und auch die schon reservierten Tische für die nächsten Tage mussten storniert werden. Wann das Restaurant wieder eröffnen kann, sei noch unklar, sagt Tecl. Sicher ist aber: "Er wird durch die feige Attacke für längere Zeit ausfallen." Damit sei kurz vor der Geburt alles gefährdet, was sie sich gemeinsam hart aufgebaut haben, sagt der Familienfreund. Die Existenz der beiden ist in Gefahr. "Durch die Corona-Krise sind die Reserven aufgebraucht", erzählt Tecl. Damit sie diese schwere Zeit überbrücken können, hat er noch am Sonntag eine Spendenaktion auf der Internet-Plattform "gofundme" ins Leben gerufen. Innerhalb kürzester Zeit liefen die ersten Beträge auf.

Am Montagmittag waren bereits 19.667 Euro von 239 Spendern eingegangen. Unter ihnen befinden sich einige bekannte Hirschberger, aber auch Unternehmen oder die "Herren 3" vom TVG Großsachsen. Als Spendenziel hat Tecl 20.000 Euro angegeben. "Die Aktion ist durch die Decke gegangen, ich habe mich sehr gefreut", sagt er begeistert. Und auch die Sagstetters seien sehr dankbar für die große Unterstützung und Zuwendung. Aber nicht nur Geld kam an, sondern auch einige Hilfsangebote beispielsweise für die Restaurantküche. "Das ist so toll. Jetzt muss alles aber erst noch sondiert werden", sagt Tecl.

Rührend findet er auch eine Spende der Ballonwerkstatt Weinheim. Dort hatten er und seine Frau einen mit blauem Konfetti gefüllten Ballon gekauft, mit dem die Sagstetters das Geschlecht ihres noch ungeborenen Kindes bekannt gaben. Es wird ein Junge. Das Foto mit dem Zerstechen des Luftballons hatte Tecl für die Spendenaktion verwendet, und offenbar wurde es dort von der Ballonwerkstatt entdeckt.

Dass die Menschen so zahlreich spendeten, liegt sicher nicht nur am Bekanntheitsgrad der beiden, sondern auch daran, dass sie selbst sehr hilfsbereit sind. So packte Achim Sagstetter beispielsweise bei der großen Hilfsaktion für die Ukraine in der benachbarten Markthalle stark mit an. Jetzt braucht er die Hilfe anderer.

Info: Wer die Sagstetters unterstützen möchte, kann über www.gofundme.com/f/existenz-in-gefahr spenden. Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06201/10030 melden sollten.