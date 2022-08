Ganz so pompös wie in anderen Städten soll es gar nicht laufen, weil es um den Spaß an der Sache geht, um Freude an etwas Neuem, ...

"Jetzt bin ich mal gespannt, ob Hirschberg das cool findet, wie viele kommen und ob die Besucher tatsächlich Weiß tragen", ist Kumar neugierig. Und jeder, der mitmachen möchte, muss anpacken, denn es handelt sich um ein selbstorganisiertes Frühstück. Also am besten sich in weiße Kleidung werfen, "denn das macht es schließlich interessant und außergewöhnlich", findet Kumar, und einen (Klapp-)Tisch, einen Stuhl, ein weißes Tischtuch oder Bettlaken, etwas zum Essen und Trinken sowie Geschirr selbst mitbringen. Zwar wird die Gruppe für den Notfall auch drei oder vier Tische bereithalten, aber Ziel soll die Selbstorganisation der Teilnehmer sein. "An Essen und Trinken darf es gern auch etwas mehr als nur für sich selbst sein, sodass wir untereinander teilen können", meint Kumar. Ebenfalls willkommen ist Deko in Weiß oder Silber.

Dabei handelt es sich um privat organisierte Treffen, zu denen Menschen ganz in Weiß gekleidet kommen und ihr Essen selbst mitbringen. "Wir wollen niederschwellige Angebote schaffen, um die Menschen für Kultur- und Freizeitthemen zu begeistern", sagt Kumar. Und so kam die Idee mit dem "Weißen Frühstück" auf. Als die Leutershausenerin begann, im Ort vom Projekt zu erzählen, hatte sie eine überraschende Erkenntnis: "Viele Menschen wussten gar nicht, dass es den Skulpturengarten gibt." Dabei bietet sich der idyllische Garten hinter der Alten Villa dafür geradezu an.

Hirschberg-Leutershausen. Aus der Zukunftswerkstatt heraus entstehen jetzt erste greifbare Projekte. So initiiert die fünfköpfige Arbeitsgruppe "Kultur und Freizeit" nun etwas vollkommen Neues, etwas Außergewöhnliches im Rahmen des Projekts "Wir in Hirschberg". Sie lädt am Sonntag, 28. August, ab 11 Uhr, zu einem "Weißen Frühstück" in den Skulpturengarten ein. Angelehnt sei diese Aktion an die schon vielerorts bekannten "White Diner" oder "Dîner en blanc", wie Ideengeberin Elke Kumar berichtet.

Von Annette Steininger

Um 11 Uhr sollte alles im Skulpturengarten an der Alten Villa aufgebaut sein. Kumar empfiehlt, etwa 30 Minuten vor Beginn da zu sein, um den Frühstücksplatz aufzubauen. Sie weist darauf hin, dass keine Toilettenräume gestellt werden und nur der Platz draußen genutzt wird. Auch wichtig: "Es wird keine Haftung übernommen." Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

Ganz so pompös wie in anderen Städten soll es gar nicht laufen, weil es um den Spaß an der Sache geht, um Freude an etwas Neuem, ums Miteinander, "um gemeinsam für eine außergewöhnliche Aktion mitanzupacken", so Kumar.

Die Arbeitsgruppe sollte mit dieser Aktion einen Nerv der Hirschberger treffen: War doch ein Ergebnis der Bürgerbefragung im Sommer 2021, dass sich die Menschen mehr Begegnungsmöglichkeiten wünschen. Jetzt müssen die Heisemer und Großsaasemer das Angebot nur tatsächlich wahrnehmen. Sollte es ein Erfolg werden, könnte es eine Fortsetzung geben, vielleicht auch als Picknick. Nach der großen Zukunftswerkstatt-Veranstaltung im Mai hat sich die Arbeitsgruppe "Freizeit und Kultur", zu der neben Elke Kumar auch Brigitte Klotz, Monika Maul-Vogt, Christoph Bahner und Thomas Scholz gehören, vier Mal getroffen und per WhatsApp und E-Mail regen Austausch gepflegt. Neben dem "Weißen Frühstück" kümmert sich die Gruppe auch um das da Thema "Kulturparkett".

Und sie hat schon weitere Angebote entwickelt: So soll es einen offenen, regelmäßigen Stammtisch für Senioren geben, wofür die Gruppe noch einen Organisator sucht. Auch eine einmal im Monat stattfindende Mitmach-Matinee mit Lyrik und Drehorgel haben die Aktiven geplant. Ein weiteres Projekt der Gruppe: ein öffentlicher Bücherschrank in Leutershausen. Der Standort ist laut Scholz inzwischen festgelegt: unter dem Markthallen-Dach. Die Bürgerstiftung übernehme die Kosten für die Anschaffung. Sobald der Schrank eintrifft, wird er mit Hilfe des Bauhofs installiert.

In der Diskussion stehen noch Yoga-Schnupperstunden. Schon jetzt stehen Baumführungen über den Leutershausener Friedhof fest. > siehe weiteren Artikel

Info: Für das Team sucht die Gruppe noch Mitstreiter. Auch Interessenten von Angeboten können mit ihr in Kontakt treten: wih-kuf@gmx.de.