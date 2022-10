Hirschberg-Großsachsen. (zg/ans) Eine Filiale der Hamburger Drogeriemarktkette Budni eröffnet, wie bereits berichtet, am Donnerstag, 20. Oktober, mit der Adresse "Im Sterzwinkel 3". Der Neubau wurde in eineinhalb Jahren fertiggestellt. Nun gab die Pressestelle von Edeka Südwest in einer Pressemitteilung weitere Details bekannt.

Es ist der sechste Markt im Südwesten im Rahmen einer bundesweiten Kooperation mit Edeka. Auf den rund 790 Quadratmetern Verkaufsfläche bieten Marktleiterin Sarina Beil und ihre elf Mitarbeitern ein etwa 16.000 Artikel umfassendes Drogeriesortiment.

Hierzu zählen unter anderem Naturkosmetik sowie dekorative Kosmetik- und Körperpflegeprodukte, Parfums, Reinigungsmittel, Haushaltswaren, Deko-Artikel und Tiernahrung. Als zusätzliches Angebot gibt es ein Nagelstudio innerhalb des neuen Drogeriemarktes.

Punkten will Budni vor allem in den Bereichen Nachhaltigkeit, Naturkosmetik, vegane sowie Bio-Lebensmittel. "Budni passt hervorragend zu Edeka-Südwest", sagt Rainer Huber, Sprecher des Vorstands Edeka-Südwest. Mit der Neueröffnung wird in Hirschberg nun eine Lücke geschlossen: Seit 2012 gibt es hier keinen Drogeriemarkt mehr.

Beim neuen Budni-Markt wird das Drogeriesortiment laut Pressemitteilung durch eine Auswahl an Bio-Produkten sowie haltbaren Lebensmitteln – auch aus der Region – ergänzt. Zudem werden in der Filiale Babybekleidung und Spielwaren angeboten.

Zudem gibt es einen "Cewe-Fotopoint" sowie eine Wickelstation für Eltern mit Babys. Teil des Service-Angebots sind auch kostenloses W-Lan und das Cashback-Verfahren. Dieses ermöglicht den Kunden, sich ab einem Einkaufswert von zehn Euro an der Kasse Bargeld bis zu 200 Euro auszahlen zu lassen. Der Drogeriemarkt hat montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Kurzname Budni leitet sich vom Familiennamen des Gründers Iwan Budnikowsky ab. In Norddeutschland haben die Märkte längst Kultstatus erreicht. Das Unternehmen besteht seit 1912 und betreibt aktuell mehr als 190 Filialen. Im Rahmen der bereits 2017 vereinbarten Kooperation zwischen Edeka und Budni wird das Drogeriesegment zukünftig gemeinsam bearbeitet. Es sollen bundesweit weitere Filialen eröffnet werden.