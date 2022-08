Weiterhin wird es aber möglich sein, einfach vorbeizukommen oder anzurufen. Für die Laufkundschaft wird jemand zuständig sein, ebenso wie für diejenigen, die reserviert haben. Letztere müssen beim Reservieren übrigens neben Anliegen und Terminauswahl auch die persönlichen Daten eingeben. Dafür erhalten sie dann auch gleich auf einen Blick wertvolle Hinweise, was zum Termin an Dokumenten oder Formularen mitzubringen ist und wie viel die jeweilige Dienstleistung kostet. Mayer hat hierfür eng mit den einzelnen Abteilungen im Rathaus zusammengearbeitet und deren entsprechende Hinweise eingepflegt. Braucht man beispielsweise einen neuen Ausweis, wird zudem gleich ein erforderliches Dokument zum Herunterladen eingeblendet. "Es wird aber auch zusammen mit der Terminbestätigung verschickt", erläuterte Mayer. Seit drei Wochen ...

Von Annette Steininger

Hirschberg. Das bringt eine große Erleichterung für Bürger, aber auch für die Verwaltungsmitarbeiter mit sich: Am gestrigen Freitag präsentierten Bürgermeister Ralf Gänshirt und Digitalisierungsbeauftragter Martin Mayer zwei neue Funktionen auf der Homepage der Gemeinde. So können die Hirschberger nun Termine online reservieren und Formulare digital ausfüllen.

"Wir haben uns ja vor einiger Zeit mit Martin Mayer auf den Weg gemacht, die Digitalisierung in Hirschberg voranzubringen. Und das hat er hervorragend gemacht", lobte Gänshirt den Verwaltungsmitarbeiter. Das Zwischenergebnis könne sich sehen lassen, fand der Bürgermeister. Im Herbst soll sich dann die Homepage der Gemeinde, auch dank city media aus Bühlerzell, welche die Module für die Terminreservierung entwickelt haben, "frischer und aufgeräumter" präsentieren.

Der Bürgermeister gestand ganz offen ein, dass man bei der Digitalisierung etwas hinterherhinke. Nun soll es aber vorangehen. Denn die Terminreservierung bringt in vielerlei Hinsicht Erleichterung. So haben die Bürger die Möglichkeit, schon direkt über die Startseite der Homepage per Klick auf den blauen Button "Terminreservierung" in wenigen Schritten zu ihrem Wunschtermin beim Bürgerbüro zu kommen. Dabei können sie dann ein Zeitfenster auswählen, das je nach Anliegen mal fünf oder auch mal 15 Minuten beträgt. Das hat für die Bürger den Vorteil, dass sie sich Wartezeiten im Rathaus ersparen und für die Verwaltung, dass sie besser planen kann. "Es ist ganz unterschiedlich viel los hier im Rathaus", berichtet Gänshirt aus Erfahrung.

Weiterhin wird es aber möglich sein, einfach vorbeizukommen oder anzurufen. Für die Laufkundschaft wird jemand zuständig sein, ebenso wie für diejenigen, die reserviert haben. Letztere müssen beim Reservieren übrigens neben Anliegen und Terminauswahl auch die persönlichen Daten eingeben. Dafür erhalten sie dann auch gleich auf einen Blick wertvolle Hinweise, was zum Termin an Dokumenten oder Formularen mitzubringen ist und wie viel die jeweilige Dienstleistung kostet. Mayer hat hierfür eng mit den einzelnen Abteilungen im Rathaus zusammengearbeitet und deren entsprechende Hinweise eingepflegt. Braucht man beispielsweise einen neuen Ausweis, wird zudem gleich ein erforderliches Dokument zum Herunterladen eingeblendet. "Es wird aber auch zusammen mit der Terminbestätigung verschickt", erläuterte Mayer. Seit drei Wochen schon kann man den neuen Service nutzen. "Und es wird gut angenommen", berichtete der Digitalisierungsbeauftragte.

Darüber hinaus bietet die Gemeinde nun viele rechtssichere Formulare nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) an. Für viele Leistungen ist der Weg ins Rathaus dann nicht mehr nötig. Nach dem OZG sollen Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden und Städte bis spätestens Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch anbieten. Die Bürgerinnen und Bürger sollen Formulare und Anträge digital einreichen können. "Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg", sagt Gänshirt. Vor allem bis alles "medienbruchfrei" funktioniert, also alles komplett elektronisch passiert. Aktuell landen die Anträge als Dokument beim jeweiligen Sachbearbeiter und müssen dann eingepflegt werden. Was aber nicht an der Kommune liegt, sondern an der Schnittschnelle zwischen Komm.ONE und "service-bw". In Baden-Württemberg wird für dieses Online-Angebot vom Land die zentrale Serviceplattform "service-bw" bereitgestellt. Die Kommunen sollen hier "ihre" Formulare selbst erstellen sowie Bezahlsysteme und interne Fachverfahren anbinden. So haben die Bürgerinnen und Bürger nach erfolgter Registrierung ein eigenes "Bürgerkonto", über das sie die Serviceleistungen online in Anspruch können. Leistungen wie Ausschankerlaubnis, Ehe- oder Geburtsurkunde, aber auch die Anmeldung des Hundes kann man so beantragen. Die Online-Formulare findet man auf der Gemeinde-Homepage unter "Rathaus". "Das Ziel muss sein, dass irgendwann alles online verfügbar ist", betonte Gänshirt abschließend. Er ist hier aber auch Realist: "Das wird wohl noch Jahre dauern."

Info: Terminreservierung im Rathaus über den blauen Button auf www.hirschberg-bergstrasse.de. Online-Anträge über den Link https://www.hirschberg-bergstrasse.de/gemeinde-rathaus/rathaus/online-antraege-gemeinde.