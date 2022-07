Einst wurden sie ausgetragen, um die stärksten und schnellsten Männer Schottlands zu finden, die im Mittelalter als Krieger und Boten in den Dienst der Könige traten. Heute nehmen auch Frauen teil, wobei sie ihren männlichen Kollegen im Kilt in nichts nachstehen. Unter anderem eben auch in der Königsdisziplin, dem Baumstamm-Werfen. Zu den ikonischen Disziplinen gehört auch das "Koffertragen", wobei zwei Gewichte, in diesem Fall aus ...

"Tossing the Caber" nennt sich zum Beispiel der rustikale Spaß, bei dem Teilnehmer einen Baumstamm in die Höhe stemmen und anschließend danach trachten, ihn so weit wie möglich über den Platz zu werfen. Manchmal ließen die Athleten ihrer Aktion einen deftigen Urschrei folgen, was beim Publikum, darunter Familien mit Kindern, die ihre Picknick-Decken ausgebreitet hatten, für Erheiterung sorgte. Die Geschichte der Hochlandspiele geht auf eine alte Tradition von Familientreffen, sogenannten Gatherings, der schottischen Clans zurück, bei denen sie ein fester Bestandteil waren und es bis heute sind.

Vor diesem Hintergrund habe die 23. Auflage der "Highland Games" in Weinheim einen ganz besonderen Charakter. "Alle Beteiligten haben das so sehr vermisst", sagte Schütz. Aber nicht nur auf dem Rasen, der am Sonntag zum Schauplatz der Spiele wurde, war die Freude groß über die Renaissance des Spektakels. Rund um das dafür genutzte Feld hatten es sich Besucher im Gras gemütlich gemacht und verfolgten mit Spannung das sportliche Geschehen.

"Noch ein weiteres Jahr hätten wir wohl nicht überstanden", bemerkte Ralph Schütz, Vorsitzender der Weinheimer "Highlander", während er einem Mann im karierten Schottenrock zusah, der einen Baumstamm über den grünen Rasen warf: "Die Zwangspause durch die Pandemie hat uns an unsere Grenzen gebracht." Einige seiner Kollegen hätten nicht so viel Glück gehabt: So mussten die Hochlandspiele, die traditionell in der Woche vor dem Weinheimer Event im Angelbachtal stattfinden, abgesagt werden. Nicht der einzige Fall, den Schütz kennt: "Das tut weh."

Weinheim. Fliegende Kilts, Karos und durstige Kehlen. Das alles und noch viel mehr konnte man am Wochenende bei den 23. "Highland Games" in Weinheim erleben. Traditionell fand das gälisch-keltisch inspirierte Volksfest auf dem weitläufigen Außengelände der Dietrich-Bonhoeffer-Schule statt. Für die Organisatoren vom Verein "Highlander 1996 Weinheim" war die Wiederauflage nach der Corona-Zwangspause ein höchst willkommener Erfolg. Die Zahl der Besucher war sogar noch einmal größer als vor der Pandemie.

Von Manfred Ofer

Weinheim. Fliegende Kilts, Karos und durstige Kehlen. Das alles und noch viel mehr konnte man am Wochenende bei den 23. "Highland Games" in Weinheim erleben. Traditionell fand das gälisch-keltisch inspirierte Volksfest auf dem weitläufigen Außengelände der Dietrich-Bonhoeffer-Schule statt. Für die Organisatoren vom Verein "Highlander 1996 Weinheim" war die Wiederauflage nach der Corona-Zwangspause ein höchst willkommener Erfolg. Die Zahl der Besucher war sogar noch einmal größer als vor der Pandemie.

"Noch ein weiteres Jahr hätten wir wohl nicht überstanden", bemerkte Ralph Schütz, Vorsitzender der Weinheimer "Highlander", während er einem Mann im karierten Schottenrock zusah, der einen Baumstamm über den grünen Rasen warf: "Die Zwangspause durch die Pandemie hat uns an unsere Grenzen gebracht." Einige seiner Kollegen hätten nicht so viel Glück gehabt: So mussten die Hochlandspiele, die traditionell in der Woche vor dem Weinheimer Event im Angelbachtal stattfinden, abgesagt werden. Nicht der einzige Fall, den Schütz kennt: "Das tut weh."

Auch ein Falkner zeigte seine Kunst bei den Spielen. Foto: Kreutzer

Vor diesem Hintergrund habe die 23. Auflage der "Highland Games" in Weinheim einen ganz besonderen Charakter. "Alle Beteiligten haben das so sehr vermisst", sagte Schütz. Aber nicht nur auf dem Rasen, der am Sonntag zum Schauplatz der Spiele wurde, war die Freude groß über die Renaissance des Spektakels. Rund um das dafür genutzte Feld hatten es sich Besucher im Gras gemütlich gemacht und verfolgten mit Spannung das sportliche Geschehen.

"Tossing the Caber" nennt sich zum Beispiel der rustikale Spaß, bei dem Teilnehmer einen Baumstamm in die Höhe stemmen und anschließend danach trachten, ihn so weit wie möglich über den Platz zu werfen. Manchmal ließen die Athleten ihrer Aktion einen deftigen Urschrei folgen, was beim Publikum, darunter Familien mit Kindern, die ihre Picknick-Decken ausgebreitet hatten, für Erheiterung sorgte. Die Geschichte der Hochlandspiele geht auf eine alte Tradition von Familientreffen, sogenannten Gatherings, der schottischen Clans zurück, bei denen sie ein fester Bestandteil waren und es bis heute sind.

Einst wurden sie ausgetragen, um die stärksten und schnellsten Männer Schottlands zu finden, die im Mittelalter als Krieger und Boten in den Dienst der Könige traten. Heute nehmen auch Frauen teil, wobei sie ihren männlichen Kollegen im Kilt in nichts nachstehen. Unter anderem eben auch in der Königsdisziplin, dem Baumstamm-Werfen. Zu den ikonischen Disziplinen gehört auch das "Koffertragen", wobei zwei Gewichte, in diesem Fall aus einem Baumstamm geschlagene Blöcke, in mehreren Runden über eine Entfernung von rund 30 Metern getragen werden müssen.

"Throwing the Hammer" hat wiederum Ähnlichkeit mit dem olympischen Hammerweitwurf. Die schottische Variante geht sprichwörtlich einen Schritt weiter, da das eiserne Gewicht auch tatsächlich an einem Hammerstiel befestigt ist. Andere Gewichte, darunter bis zu elf Kilogramm schwere Steine, wurden von den Wettkämpfern in die Höhe geworfen, so weit es eben ging. Ein sportliches Unterfangen, das dem klassischen Kugelstoßen ähnlich ist. Das alles spielte sich unter der brütend heißen Julisonne ab. Regelmäßiges Trinken war angesagt.

Das galt auch für die jüngsten Sportler, denen sich bei den "Kids Highland Games" die Gelegenheit bot, sich fast so wie die "Großen" an Knochen- und Mini-Baumstammwurf zu versuchen. Auch hier gingen Jungs und Mädels an den Start und maßen unter den Anfeuerungsrufen ihrer Eltern und Freunde auf faire Weise ihre Kräfte. Und was eine echte schottische Party angeht, so gehören zu den Kaltgetränken, die im Laufe eines solchen Tages gereicht werden, auch Whisky und Stout. Natürlich nur bei den Erwachsenen.

Die Handwerker und die Markthändler schufen Mittelalteratmosphäre. Foto: Kreutzer

Einen guten Tropfen konnte man zum Beispiel auf dem Mittelaltermarkt ordern, der in Weinheim ebenfalls längst zum Inventar der "Highland Games" gehört. 24 Händler hatten bereits am Samstag, als die Veranstaltung offiziell und mit lauten Klängen aus dem Dudelsack eröffnet worden war, ihre Stände aufgeschlagen. Dem Besucher, der sich nach einem Souvenir umsah, bot sich die Qual der Wahl. Es gab so ziemlich alles: handgearbeiteter Schmuck, vergorener Honigwein, Kleidung oder Musikinstrumente, die man mit dem gälischen Kulturraum in Verbindung bringt. Im Vergleich zu früheren Veranstaltungen haben allerdings weniger Händler ihren Weg nach Weinheim gefunden. In der Pandemie hatten nicht wenige ihre Geschäfte geschlossen.

Das sei bedauerlich, bemerkte Schütz dazu, der mit Feder-Mütze und Kilt in den Farben seines Clans gewandet war. So wie die vielen Freunde von den Reenactment-Gruppen, die im nahen Feldlager hausten. Doch unterm Strich sei er glücklich: "Wir haben noch nie so viele Besucher wie an diesem Wochenende gehabt." Und wenn man sich unter den Gästen umsah, die am Sonntag die beschwingte Darbietung einer irischen Tanzgruppe verfolgten, sah man nur glückliche Gesichter. Die "Highland Games" haben gefehlt. Keine Frage.