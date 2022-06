Heiligkreuzsteinach. (bmi) Ganz den Humor verloren hat Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl auch bei diesem unangenehmen Thema nicht. "Der Künstler scheint verliebt zu sein", kommentiert sie die vielen grünen Herzen an der Wand der öffentlichen Toilette am Karl-Brand-Platz. Jüngste Ausdrucksform einer Reihe von Vandalismusfällen, die Unbekannte an dem Platz im Gemeindehauptort hinterlassen haben.

So wurde die Damentoilette in den vergangenen Wochen immer wieder verwüstet, wie Pfahl berichtet. Mehrfach verstopft durch Papierrollen im Becken oder verschmutzt durch ausgeleerte Mülleimer. "Wer macht eigentlich so etwas?", fragt Pfahl und ärgert sich: "Das ist einfach rücksichtslos." Vor allem gegenüber älteren Mitbürgern und den Busfahren, die die Toilette häufig nutzen, sowie der Reinigungskraft, die die stets zugängliche Toilette täglich kontrolliert und reinigt.

Die Herrentoilette wurde zuletzt mehrfach mit Graffitifarbe beschmiert. Neben den erwähnten Herzen sind auch mehrere Zahlen- und Buchstabenkombinationen zu sehen. Sogenannte "Tags", häufig als Signatur des Sprühers zur territorialen Markierung genutzt. Pfahl kündigt verstärkte Kontrollen an und hofft auf Hinweise durch Zeugen unter Telefon 06220/922016.