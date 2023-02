Eppelheim. (fhs) Mindestens 840 Unterschriften wollen sie in den nächsten Tagen sammeln. Sie, das sind die Mitglieder einer im Entstehen begriffenen Bürgerinitiative um Anni-Elisa Süß. Sie wenden sich gegen das Großbauvorhaben beim Schulzentrum rund um die Rhein-Neckar-Halle und den geplanten Supermarktneubau. Die grüne Gemeinderatsfraktion hielt im Lokal "Lausbub" eine Infoveranstaltung ab. Dabei informierten die Stadträte nochmals über das soeben gestartete Bebauungsplanverfahren und stellten ihre Alternativvorschläge zur Entwicklung des Areals vor. Mit dabei war auch Edgar Wunder vom Verein "Mehr Demokratie".

Wunder erläuterte Abläufe, wie über ein Bürgerbegehren ein Bürgerentscheid herbeigeführt werden kann. Für die Funktion der dabei erforderlichen "Vertrauenspersonen" meldeten sich am Donnerstagabend spontan neben Organisatorin Süß Robin Auer, Christine Brendel, Marianne Herrmann, Cornelia Sauer und Renate Scherz. Sie wollen nun dem Ratschlag Wunders folgen, unter den rund 11 800 Wahlberechtigten Eppelheims das erforderliche Sieben-Prozent-Quorum für ein Bürgerbegehren mittels Unterschriftenlisten zu sammeln. Diese Zahlen hatte Christa Balling-Gündling genannt. Sie ist die Fraktionssprecherin der Grünen im Gemeinderat.

Die Fraktion hatte zuvor rund 45 Anwesenden im Nebenzimmer des "Lausbub" das geplante komplexe Vorhaben erläutert. Hierfür hatte der Gemeinderat gegen die Stimmen der Grünen das Bebauungsplanverfahren "südwestlich Schulzentrum" auf den Weg gebracht. Dabei möchte eine private Investorin auf nicht der Stadt gehörenden Flächen neben Wohnhäusern einen 1800-Quadratmeter-Supermarkt mit Sozialwohnungen darüber errichten. Balling-Gündling: "Es ist ein großes Problem, dass hier so viele Sachen miteinander verwoben sind."

Den grünen Stadträten war wichtig, dass sie "keine Verhinderer" sein wollten und dass sie darauf drängen, dass bei einem derart umfassenden stadtbildbeeinflussenden Vorhaben möglichst früh, umfassend informiert wird und die Bürger "mit ins Boot" genommen werden.

Balling-Gündling erinnerte an das "Stadtentwicklungskonzept 2035", das alle Fraktionen 2020 verabschiedet hatten. Sie sagt, das skizzierte Vorhaben verstoße deutlich gegen Konzept-Leitlinien. Die Stadtverwaltung wird nun offiziell erst am 15. Februar in der Rudolf-Wild-Halle über das Projekt informieren.

15 Punkte hatten die Grünen aufgelistet, die ihnen ...