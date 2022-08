Nicht nur mit ihrer Idee, auch mit ihrer Konstruktion traf Emma in die Vollen: Ihr Boot kam im Rennen als erstes ins Ziel. Jeweils drei Boote wurden gleichzeitig in die Gerberbach gesetzt, insgesamt konnten 160 Kinder teilnehmen. Doch Vorsicht war das Gebot der Stunde. Zu tief durfte der Unterbau aufgrund des geringen Wasserstands nicht sein, und der Mast nicht zu hoch, denn dann drohte das Festfahren unter der Brücke der Münzgasse. Nicht nur einmal musste der Besen nachhelfen und die Boote der Regattateilnehmer befreien, damit alle ins Ziel kamen.

Beste Voraussetzungen also für die Gerberbachregatta am letzten Tag der Kerwe. Und sie war wieder das erwartete Highlight, wie schon in so vielen Jahren zuvor. Boote aller Art waren vertreten. Hier trafen Plastikflaschen auf Holzscheiben, Styropor auf Papierfloß. Wer den Blick über das Teilnehmerfeld schweifen ließ, dem war klar: Der Kreativität der Kinder waren keine Grenzen gesetzt. Die zwölfjährige Emma hatte sogar ein politisches Statement. "Für eine bessere Welt" stand auf einem Banner, das sich wie ein Segel über ihr Boot spannte. Darunter hatte sie auf einer Styroporkugel Kontinente und Wasser gemalt sowie Blumen und Fahnen verschiedener Länder in die formgebende Blechdose gesteckt. Üppiges Grün für den Blauen Planeten. Gebaut hat sie das alles – wie auch alle Boote zuvor – mit der Großmutter. "Wir machen das immer zusammen, aber Emma hat da schon einen ganz großen Anteil", sagte die. Die Botschaft, die sie mit ihrem Boot zeigten, war deutlich. "Wir wollten zeigen, dass wir alle Menschen einer Welt sind", betonte Emma. Die Idee zum Motiv sei ihr beim Nachrichtenschauen gekommen. "Und die fand ich schön."

Von Christina Schäfer

Weinheim. Trockenheit überall – aber die Gerberbach führte am Montag Wasser und hatte Strömung. Da durfte man sich schon kurz die Augen reiben. Bernd Guthier klärte auf: "Die Stadt hat heute Morgen extra noch mal das Wasser gestaut, damit wir einen Wasserpegel und auch Strömung haben. Das hebt jetzt zwei drei Stunden", sagte er, der mit Gummistiefeln mitten im Bach stand, die Rennnummern ausrief und den Kindern bei den letzten Startvorbereitungen zur Hand ging. Ihm standen schon nach gut 30 Minuten die Schweißperlen auf der Stirn. Kein Wunder: Die Sonne tat ihr Bestes, um die Regatta ins rechte Licht zu rücken. Entsprechend fanden sich auch viele Zuschauer ein, die sich entlang der Rennstrecke auf dem steinernen Ufer des kleinen Bachs niederließen und das Treiben auf dem Wasser verfolgten.

Gewonnen hatten am Ende aber alle. Als Preise winkten für die Rennsieger eine Mini-Luftpumpe für das Fahrrad, für die Zweit- und Drittplatzierten gab es Sportbeutel oder Wasserbälle samt Kreidestifte. Die waren aber schneller weg als die eigentlichen ersten Preise. Luftpumpen hat man schließlich schon daheim. Bei den heißen Temperaturen waren die Wasserbälle für den Waidsee offenbar für viele die weitaus attraktivere Variante.

"Es gibt einige, die haben sich wirklich extrem viel Mühe gegeben", so Lisa Guthier. Da wurde gesägt, gefeilt und gemalt, damit das Boot nicht nur schnell, sondern auch hübsch ins Ziel gelangte. Und so sahnten neun Teilnehmer noch Sonderpreise für ihre Kreativität ab, darunter auch Emma. Sie hätte noch zwei andere Boote aus den kerwelosen Coronajahren in petto gehabt. Vielleicht kommen die anderen beiden dann in den kommenden Jahren zum Einsatz.