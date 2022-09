Wiesloch. (hds) Weiterhin erreichen zahlreiche Flüchtlinge aus er Ukraine die Stadt Wiesloch. Wie Bürgermeister Ludwig Sauer in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales berichtete, sind derzeit aktuell 345 Personen von dort in Wiesloch gemeldet. In Dielheim sind es derzeit 96 Menschen. "Wir haben dies wegen der Verwaltungsgemeinschaft mit Dielheim zusammengerechnet", erläuterte Sauer.

80 davon seien inzwischen wieder verzogen, in erster Linie hätten sie wohl bei Freunden und Bekannten ein neues Domizil gefunden. Oberbürgermeister Dirk Elkemann sprach von einer "dramatischen Situation". Zwar klappe derzeit noch alles ganz gut, wegen der aktuellen Situation in der Ukraine befürchte man jedoch eine große Dynamik. "Wir werden sicher noch mehr Menschen unterbringen müssen."

Wie Sauer informierte, sei man derzeit dabei, weitere Unterkünfte zu suchen. So beispielsweise im Pfarrhaus in der Kurpfalzstraße, auch sei man mit den Verantwortlichen der Pfarrgemeinde St. Gallus in Baiertal im Gespräch, um im dortigen Pfarrhaus ebenfalls Geflüchtete unterbringen zu können. Wie er ausführte, sind 2022 bereits 75 Personen in die kommunale Anschlussunterbringung umgesiedelt worden, der größere Teil in den umgebauten Seitentrakt der Gerbersruhschule. 20 davon seien inzwischen in private Wohnungen umgezogen.

Bei ihrer Ankunft werden die Flüchtlinge zunächst "vorläufig" vom Rhein-Neckar-Kreis im ehemaligen Hotel "Mondial" sowie in der Unterkunft in der Walldorfer Straße betreut. Im "Mondial" sind es derzeit 123 und in der Walldorfer Straße 139 Personen. Die meisten der insgesamt 126 Kinder und Jugendlichen sind zwischen zwölf und 18 Jahre alt (55), die nächste Gruppe (drei bis sechs Jahre) ist mit 34 Kindern vertreten, weitere 25 sind zwischen sieben und elf Jahre alt.

"Unsere Ausländerbehörde arbeitet derzeit mit Hochdruck, um alles regeln zu können, sie stehen zurzeit unter einer hohen Belastung", sagte Sauer. Es gehe ja nicht nur um ein Dach über dem Kopf, sondern auch um die Betreuung in Schulen und Kindergärten. Auch das Team vom Integrationsmanagement sei aktiv. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir bereits mehr Flüchtlinge als 2015", zog Sauer eine vorläufige Bilanz.

Lobend erwähnte er die "unverzichtbare Arbeit" vom Netzwerk Asyl. "Da werden wir als Stadt tatkräftig unterstützt." Sauer zählte unter anderem auf, für die ...