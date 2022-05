Schon wieder fiel an der Rohrbacher Straße die Ampel aus

Von Christoph Moll

Leimen. "Es geht um Menschenleben", sagt die Stimme am Telefon: "Ich hätte auch tot sein können." Der Mann am anderen Ende der Leitung saß Anfang Mai in einem Auto, das an der Einmündung der Luisenstraße in die Rohrbacher Straße von einer Straßenbahn erfasst wurde. Die Polizei berichtete hernach, dass der Fahrer die Vorfahrt der Straßenbahn missachtete.