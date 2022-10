Mit der L 600-Sanierung und der damit verbundenen Sperrung seien die Umsätze jedoch um die Hälfte eingebrochen, berichtet die Bürgermeisterin. Man habe sich in der Folge mit den Händlern zusammengesetzt und sich damals wie berichtet entschlossen, den Wochenmarkt für die Zeit der Sperrung beim Bauernhof am Manfred-Lautenschläger-Kreisel anzusiedeln. Eingerichtet wurde sogar ein Shuttle-Verkehr für ältere Menschen ohne eigenes Auto. Doch der Boden auf dem Gelände sei aufgrund der Witterung oft etwas schlammig – und so blieben gerade ältere Menschen nach und nach fern.

Gaiberg. Mit dem Ende der Sanierungsmaßnahmen im Sommer an der Landesstraße L 600 beziehungsweise an der Ortsdurchfahrt hatte man darauf gehofft, dass der Zulauf auf dem immer donnerstags abgehaltenen Gaiberger Wochenmarkt sich wieder stabilisiert – das hat er allerdings nicht. Die Gründe sind vielfältig; auch die allgegenwärtige Energiekrise spielt eine Rolle. Seit der Sperrung der Straße, die rund ein Jahr dauerte, verzeichnen fast alle Händler Umsatzeinbußen von um die 50 Prozent. Die Situation macht den Händlern zu schaffen. Einige Standbetreiber wollen die Adventszeit noch abwarten und dann im Januar entscheiden, ob sie das Angebot in Gaiberg aufrechterhalten. Damit steht der Wochenmarkt insgesamt in Frage.

Von Agnieszka Dorn

"Uns liegt sehr viel daran, den Wochenmarkt zu erhalten", versichert Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel auf RNZ-Nachfrage. Man habe den Händlern schon die Standgebühren um die Hälfte verringert, ergänzt sie. Zwischenzeitlich wurde diese Abgabe sogar komplett erlassen. Im Rathaus hofft man, dass auch die Händler die Werbetrommel rühren.

Der Markt war mit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 ins Leben gerufen worden. Zunächst bestand er aus einem Stand mit Obst und Gemüse, danach kamen weitere Anbieter etwa mit Käsespezialitäten, griechischer Feinkost und Putenspezialitäten sowie einer Palette verschiedener Wurstsorten hinzu. Der Markt sei während der Corona-Krise sehr gut gelaufen, sagt Müller-Vogel. Nicht nur Gaiberger kamen zum Einkaufen hierher – auch viele Autofahrer legten auf ihrem Weg von und nach Bammental beziehungsweise Heidelberg einen Zwischenstopp ein.

Mit der L 600-Sanierung und der damit verbundenen Sperrung seien die Umsätze jedoch um die Hälfte eingebrochen, berichtet die Bürgermeisterin. Man habe sich in der Folge mit den Händlern zusammengesetzt und sich damals wie berichtet entschlossen, den Wochenmarkt für die Zeit der Sperrung beim Bauernhof am Manfred-Lautenschläger-Kreisel anzusiedeln. Eingerichtet wurde sogar ein Shuttle-Verkehr für ältere Menschen ohne eigenes Auto. Doch der Boden auf dem Gelände sei aufgrund der Witterung oft etwas schlammig – und so blieben gerade ältere Menschen nach und nach fern.

Der Wochenmarkt wurde daraufhin in Absprache mit den Händlern übergangsweise auf den Parkplatz bei der Feuerwehr verlegt. Dort seien die Umsätze noch weiter zurückgegangen, erzählt Eleftherios Sanouladas vom Stand für griechischen Spezialitäten. Etwas höher seien sie jetzt wieder nach der Öffnung der Straße am alten Platz in der Ortsmitte, dennoch habe er Umsatzeinbußen von bis zu 50 Prozent – aber nicht nur in Gaiberg. Der Händler beobachtet, dass die Menschen angesichts der Energiekrise mehr sparen – und das geschehe insbesondere beim Kauf von Lebensmitteln, sodass dies auch andere Wochenmärkte betreffe. Lebensmittel sind laut Sanouladas ohnehin teurer geworden, auch für die Händler. Einige Waren biete er schon gar nicht mehr an, weil er sich sicher ist, dass kaum jemand 15 Euro für eine kleine Schale ausgibt.

Indes meint die Verkäuferin von Putenspezialitäten, dass der Umsatzrückgang auch auf das Ende der Arbeit im Homeoffice zurückzuführen ist. Niemand fahre von der außerhalb Gaibergs gelegenen Arbeitstelle schnell mal auf einen Wochenmarkt, meint sie. Einen entsprechenden Umsatzrückgang verzeichnet auch der Obst- und Gemüsehändler. Er kommt aus Frankenthal in der Pfalz, erzählt Patrick Becker: Die Fahrt müsse sich rentieren. Er warte noch die Adventszeit ab und entscheide im Januar, ob er in Gaiberg weitermache oder nicht. Die meisten Händler kommen hier übrigens aus der Pfalz.

Die Gemeinde hat derweil im Sozialen Netzwerk Facebook einen Aufruf gestartet, den Markt zu unterstützen. Moniert wurden daraufhin etwa nicht ausreichende Parkplätze. "Es gibt wirklich genügend Parkmöglichkeiten", widerspricht Müller-Vogel. Sie verweist auf einen Parkplatz gegenüber des Markts und auf weitere Flächen daneben. Andere Marktzeiten oder -tage seien indes keine Option: Die Händler sind anderweitig verplant.

Info: Der Gaiberger Wochenmarkt ist immer donnerstags von 8 bis 13 Uhr in der Ortsmitte. Parkmöglichkeiten befinden sich direkt gegenüber der Marktfläche.