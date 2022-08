Auch andere Städte in der Region werden im Teil "Ortsbesichtigungen" beschrieben, wie Speyer oder Worms; Weinheim wiederum wird, wie auch Bensheim oder Heppenheim, im allgemeinen Teil knapp erwähnt ("Stadt mit 28.000 Einwohnern, mit alten Türmen und dem ehemaligen gräflichen Berckheimschen Schloss (jetzt Rathaus; schöner Park mit Zedern)"). Altenbach und Ursenbach, da weder an ...

Nur um ein Beispiel zu geben: In einem öffentlichen Bücherregal fand der Lokalredakteur zwei alte Baedeker-Reiseführer , die für Autofahrer gemacht waren. Die klassischen roten Bücher stammen aus den Jahren 1966 und 1967. Schriesheim kommt genau zwei Mal drin vor, zunächst im allgemeinen Teil: "Schriesheim (120 Meter), Stadt von 8000 Einwohnern, am Fuß der Ruine Strahlenburg (Auffahrt; Wirtschaft)." Diese Angaben sind in den beiden Baedeker-Ausgaben gleich. Im Übernachtungsteil heißt es 1966: "Schriesheim: Hotel Luisenhöhe, 20 Betten, zu acht bis zehn DM; Pfalz, 23 Betten, ab 8 DM, Burggaststätte Strahlenburg, sechs Betten zu 7,50 DM; u.a.." Im Jahr später hatten die Hoteliers offenbar schon aufgeschlagen: "Schriesheim: Hotel Luisenhöhe, 20 Betten, zu neun bis 14 DM; Pfalz, 24 Betten, (ohne Preisangabe, Anm. d. Red.), Zur Strahlenburg, 7 Betten ab neun DM; u.a."

Schriesheim. Ab sofort startet die RNZ die Aktion "Fundstücke": Dabei geht es weniger um große Publikationen, die sich mit der Geschichte Schriesheims, Altenbachs und Ursenbachs beschäftigen, sondern eher um Kleinigkeiten: Das können Erwähnungen in Zeitschriften oder Büchern sein, aber auch alte Ansichtskarten. Es geht also darum, wie die Kernstadt und ihre (späteren) Stadtteile in "der großen Welt" vorkommen. Oft genug sind es zwar knappe, aber doch recht nostalgische Referenzen an Schriesheim. Dabei bittet die RNZ alle Leser, fündig zu werden, vielleicht hütet mancher solche kleine Fundstücke.

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Ab sofort startet die RNZ die Aktion "Fundstücke": Dabei geht es weniger um große Publikationen, die sich mit der Geschichte Schriesheims, Altenbachs und Ursenbachs beschäftigen, sondern eher um Kleinigkeiten: Das können Erwähnungen in Zeitschriften oder Büchern sein, aber auch alte Ansichtskarten. Es geht also darum, wie die Kernstadt und ihre (späteren) Stadtteile in "der großen Welt" vorkommen. Oft genug sind es zwar knappe, aber doch recht nostalgische Referenzen an Schriesheim. Dabei bittet die RNZ alle Leser, fündig zu werden, vielleicht hütet mancher solche kleine Fundstücke.

Neue Reihe: Fundstücke

Nur um ein Beispiel zu geben: In einem öffentlichen Bücherregal fand der Lokalredakteur zwei alte Baedeker-Reiseführer, die für Autofahrer gemacht waren. Die klassischen roten Bücher stammen aus den Jahren 1966 und 1967. Schriesheim kommt genau zwei Mal drin vor, zunächst im allgemeinen Teil: "Schriesheim (120 Meter), Stadt von 8000 Einwohnern, am Fuß der Ruine Strahlenburg (Auffahrt; Wirtschaft)." Diese Angaben sind in den beiden Baedeker-Ausgaben gleich. Im Übernachtungsteil heißt es 1966: "Schriesheim: Hotel Luisenhöhe, 20 Betten, zu acht bis zehn DM; Pfalz, 23 Betten, ab 8 DM, Burggaststätte Strahlenburg, sechs Betten zu 7,50 DM; u.a.." Im Jahr später hatten die Hoteliers offenbar schon aufgeschlagen: "Schriesheim: Hotel Luisenhöhe, 20 Betten, zu neun bis 14 DM; Pfalz, 24 Betten, (ohne Preisangabe, Anm. d. Red.), Zur Strahlenburg, 7 Betten ab neun DM; u.a."

Natürlich war schon damals Schriesheim kein ausgesprochener Touristenort (sondern eher für Tagestouristen aus Mannheim attraktiv), Heidelberg – "die vielbesungene Universitätsstadt" – bekommt in den Bänden mit jeweils 550 Seiten knapp zwei Seiten mit einer Stadtführung und einem Altstadt-Plan. Mannheim, "die führende Handels und Industriestadt Südwestdeutschlands mit 330.000 Einwohnern", ist mit einer Seite vertreten.

Auch andere Städte in der Region werden im Teil "Ortsbesichtigungen" beschrieben, wie Speyer oder Worms; Weinheim wiederum wird, wie auch Bensheim oder Heppenheim, im allgemeinen Teil knapp erwähnt ("Stadt mit 28.000 Einwohnern, mit alten Türmen und dem ehemaligen gräflichen Berckheimschen Schloss (jetzt Rathaus; schöner Park mit Zedern)"). Altenbach und Ursenbach, da weder an Bundesstraßen noch an Touristikrouten gelegen, kommen gar nicht vor, aber auch nicht Leutershausen und Großsachsen – trotz ihrer Lage an der B3. Ladenburg hingegen wird knapp gewürdigt, als der Streckenverlauf der alten Autobahn (heute A6) beschrieben wird: "Bei Kilometer 564,5 auf einer 391 langen Brücke über den Neckarkanal und den Neckar rechts Mannheim, links das alte Städtchen Ladenburg, die letzte Ruhestätte von Carl Benz."

Auch aus tourismusgeschichtlicher Perspektive sind die Baedeker-Autoreiseführer interessant. Das Traditionsunternehmen des Koblenzer Verlegers Karl Baedeker (1801-1859) gilt in Deutschland als Synonym für Reiseführer schlechthin. Der erste nur für Autofahrer erschien im Zeichen zunehmender Motorisierung 1938; die Reihe im handlichen Format (und für mehrere Länder) wurde dann nach kriegsbedingter Pause im Wirtschaftswunder von 1953 wieder aufgenommen, bis sie 1990 endgültig eingestellt wurde.

Bei den beiden Bänden aus den sechziger Jahren besteht der Hauptteil mit gut 300 Seiten aus den "Ortsbesichtigungen" entlang der Bundesstraßen, von der B1 bis zur B505; die Autobahnen werden nur auf rund 30 Seiten abgehandelt. Denn damals reisten erstaunlich viele Autofahrer – bis zur Bergstraßen-Autobahn ab 1969 war es noch eine Weile hin (im Baedeker ist sie als "in Bau" markiert) – entlang der Bundesstraßen. Die B3 beispielsweise beginnt in Hamburg und endet nach 755 Kilometern in Basel, dabei folgt sie in Teilen, vor allem an der Bergstraße, mittelalterlichen Handelsrouten oder gar römischen Transportwegen. Der Baedeker-Autoreiseführer 1966 beschreibt ihren Bergsträßer Abschnitt so: "Zwischen Darmstadt und Heidelberg fährt man durch zahlreiche altertümliche Städtchen am Fuße der von malerischen Burgruinen gekrönten Westabhänge des Odenwalds entlang, an der sogenannten Bergstraße (der ,strada montana’ der Römer), deren Name auf den wegen seines milden Klimas viel besuchten Bergabhang selbst übergegangen ist."

Auch wenn Schriesheim in diesen Baedeker-Bänden nicht allzu sehr gewürdigt wird: Es ist eine doch etwas sentimentale Reise in eine Zeit, als es noch die "Pfalz" gab, eine Übernachtung um die zehn Mark kostete – und etliche Reisende nicht über die Autobahn bretterten, sondern noch wissensdurstig die Landschaft erkundeten.

Info: Wer Fundstücke aus Schriesheim, Altenbach oder Ursenbach hat, meldet sich bitte unter Telefon: 06221/5195735, oder per E-Mail: schriesheim@rnz.de.