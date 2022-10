Eppelheim/Plankstadt. (dw/fhs) "Hand in Hand für unseren Lebensraum" demonstrierten am Sonntagabend eine Zahl von über 1000 Menschen friedlich auf den landwirtschaftlichen Flächen zwischen Eppelheim und Plankstadt.

Foto: Alex

Gegner der geplanten Bahntrassenvarianten im Abschnitt Mannheim-Karlsruhe der internationalen Güterzugverbindung Rotterdam-Genua brachten ihren Protest zum Ausdruck: sie befürchten Vernichtung wertvollen Ackerboden, des letzten verbleibenden Landschaftsfreiraums im ohnehin eng besiedelten Rhein-Neckar-Raum zwischen Eppelheim und Plankstadt. Signalfeuer in Metallbehältern markierten den Trassenverlauf. Unter den Demonstrierenden waren auch die Bürgermeister aus Eppelheim und Plankstadt, Patricia Rebmann und Nils Drescher, sowie auch die im Wahlkampf stehenden Bewerber zur Heidelberger OB-Wahl, Amtsinhaber Eckart Würzner und Theresia Bauer.

Foto: Alex

Die Initiative "Keine Bahntrasse" hatte Infostände auf dem Gelände aufgeschlagen, ebenso Landwirte und die Stadt Heidelberg. Bei Einbruch der Dunkelheit zündeten die Menschen in der Kette entlang eines Feldweges Lichter und Lampen an, um ein deutlich sichtbares Zeichen des Bürgerprotests gegen diesen Abschnitt in den Ausbauplänen der Güterzugverbindung zu setzen.