Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Martin Fluch unterrichtet im russischen Saratow an drei Schulen das Fach Deutsch als Fremdsprache. Finanziert wird sein Auslandseinsatz von der "Zentralstelle für das Auslandsschulwesen" des Bundesverwaltungsamtes. Weil in Russland zuletzt noch Sommerferien waren, war der Gymnasiallehrer mit seiner Frau und den beiden Kindern in Eppelheim –