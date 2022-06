Eppelheim. (lesa) Wenn Kinder von fremden Erwachsenen aus Fahrzeugen heraus angesprochen werden, herrscht bei den Eltern der Betroffenen in der Regel Panik: So auch in Eppelheim in der vergangenen Woche: Wie die Polizei auf Nachfrage der RNZ bestätigte, sprach am Freitagnachmittag ein Mann aus seinem Kleinwagen heraus einen Sechsjährigen an, der im Hof seiner Eltern in der Justus-von-Liebig-Straße spielte. "Der Mann hat ihm Süßigkeiten angeboten", führte Polizeisprecher Dennis Häfner aus. Ob der Mann jedoch auf diese Weise versuchte, den Jungen anzulocken, könne nicht gesagt werden. Die Mutter des Kindes habe daraufhin die Polizei verständigt.

Derweil kursiert im Sozialen Netzwerk Facebook eine Warnung an Eltern, dass mehrere Kinder unter anderem vor einer Kita ebenfalls von einem Mann angesprochen worden seien. Der Polizei ist davon aber nichts bekannt. "Wir haben keine Hinweise auf andere Fälle oder dass Ähnliches beobachtet worden ist", so Häfner. Die Polizei in Eppelheim sei auf derartige Vorkommnisse sensibilisiert und trage dem etwa mit einem Fußstreifenkonzept Rechnung. Wer Zeuge wird, wie Kinder von Fremden angesprochen werden, solle sich bei der Polizei melden.