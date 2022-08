Eppelheim. (bmi) "Kurzfristig gab es heute Abend einen Springbrunnen auf dem Eppelheimer Friedhof" – so launig kommentierte die Feuerwehr ihren Einsatz ohne Alarm in der Bürgermeister-Jäger-Straße am Sonntag gegen 19.50 Uhr. An einer der dortigen Wasserentnahmestellen war das sogenannte Absperrorgan – das Bauteil, das den Wasserfluss reguliert – abgerissen. Die Dame, der das Missgeschick passiert war, meldete sich sofort bei der Feuerwehr, wie Christoph Horsch als stellvertretender Kommandant berichtete. "Das Gewinde des Niederschraubventils ist beim Zudrehen aufgrund von Materialschwäche abgebrochen", so Horsch. Und so entstand die Wasserfontäne auf dem Friedhof. Für deren Versiegen sorgte die Feuerwehr, die die Wasserleitung zusperrte. Das Auffangbecken war voll, sodass Friedhofsbesuchern jederzeit Gießwasser zur Verfügung stand. Am Montag hatte der Bauhof laut Horsch, der auch Stadtmitarbeiter ist, den Schaden an der Wasserstelle bereits repariert.