Eppelheim. (sg) Der Sommer steht vor allem für Sonne und Badespaß. In Eppelheim bringt man ihn aber auch noch mit etwas anderem in Verbindung: mit dem Stadtfest "Happy Eppelheim". In den vergangenen 20 Jahren war dieses mit Heuwagenrennen, Musik und viel Geselligkeit ein Besuchermagnet.

Doch auch Spaß kostet Geld. Darin war sich der Gemeinderat der hoch verschuldeten Kommune einig. Zur erstmaligen Streichung des Stadtfestes, das in Eppelheim im Gegensatz zu Kerwe und Weihnachtsdorf zu den neueren Festveranstaltungen gehört, hatten sich die gewählten Vertreter im vergangenen Jahr schweren Herzens durchgerungen. Immerhin bringt dies eine Einsparung von rund 25.000 Euro.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann wollte die Streichung des Stadtfestes nicht einfach hinnehmen und brachte in öffentlicher Sitzung folgenden Vorschlag ein: Falls das Stadtfest aus Steuermitteln finanziert werden müsste, werde es gestrichen. Sollte es ihr jedoch gelingen, mit Bürgern ausreichend Geld zu sammeln, könnte das Stadtfest stattfinden. Wie sie deutlich machte, habe sie bereits mit einigen Bürgern gesprochen, die das Vorhaben unterstützen würden. Nun wollte sie sich die Erlaubnis durch das Gremium einholen, das Fest – sofern die genannten Bedingungen erfüllt sind – durchführen zu dürfen. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben in Form eines erweiterten Beschlusses zu.

Daraufhin startete die Stadtspitze Ende vergangenen Jahres mehrfach einen Spendenaufruf. "Die Finanzierung eines Stadtfestes kann auch ohne den Einsatz von kommunalen Haushaltsmitteln gelingen – mit Ihrer Unterstützung!", hieß es darin. Rebmann forderte dazu auf, als Stadtgemeinschaft zusammenzurücken und zu versuchen, 20.000 bis 25.000 Euro zur Finanzierung zusammenzubringen. "Die teilnehmenden Vereine, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die mich schon angesprochen haben, glauben daran – genau wie ich", schrieb sie. Noch sei alles nur eine Idee. "Lassen wir sie Wirklichkeit werden, gehen wir das Vorhaben an."

Möglichst viele helfende Hände und Mitmacher waren gesucht und natürlich jede Geldspende willkommen. "Ziel wäre, das Stadtfest in ähnlicher Weise auszurichten wie bisher, man ist aber auch bereit kleinere Brötchen zu backen", informierte hierzu Rebmann auf RNZ-Nachfrage. Wie im Gemeinderatsbeschluss festgestellt, würde im Falle einer erfolgreichen Einwerbung von Geldern die Stadt die Ausrichtung ...