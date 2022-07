Edingen-Neckarhausen. (krs) Bürgermeister Simon Michler legt sein Amt in der Doppelgemeinde nieder. Ab 1. Oktober wird er Bürgermeister in der Kleinstadt Niederstetten im Main-Tauber-Kreis sein. Das teilt er am späten Mittwochabend mit. Er beende seine Amtszeit vorzeitig zum 30. September. Eigentlich hätte Edingen-Neckarhausen erst im kommenden Jahr einen neuen Bürgermeister gewählt. Michler ist seit Januar 2016 im Amt.

Nach seiner Kandidatur um das Amt des Oberbürgermeisters in Schwäbisch Hall, war die knapp 5000-Einwohner-Gemeinde Niederstetten wohl der nächste Versuch. Diesmal war er erfolgreich. Dort wählte ihn der Stadtrat zum Amtsverweser. Die bisherige Bürgermeisterin Niederstettens wurde vom Landratsamt vorläufig des Dienstes enthoben.

Schon Ende Februar hatte Michler angekündigt, nicht für eine erneute Amtszeit in Edingen-Neckarhausen zu kandidieren, und "brutale Boshaftigkeiten" als Grund dafür genannt. Vorausgegangen waren dieser Entscheidung heftige Spannungen zwischen ihm und Teilen des Gemeinderats.

In seiner Stellungnahme zum vorzeiten Ausscheiden aus dem Amt in der Doppelgemeinde findet er deutliche Worte und erhebt Vorwürfe. In Niederstetten wisse er, dass es "allen Beteiligten in der Sache um das Beste für die Stadt geht. In Edingen-Neckarhausen war ich vom ersten Tag an teilweise heftigen persönlichen Angriffen ausgesetzt, die spätestens seit Juni 2021 das menschlich erträgliche Maß für meine Familie und mich deutlich überschritten haben", teilt er mit.

Zwischen April 2017 und Mai 2021 habe er sich und seine Arbeit so angepasst, dass "ich die hinterlistigen Machenschaften auf ein Minimum reduzieren konnte. Auf Dauer ist das allerdings weder für die Gemeinde noch für mich persönlich sinnvoll."

Mit seinem frühzeitigen Wechsel gebe er der Gemeinde Edingen-Neckarhausen die Möglichkeit für einen Neu-Anfang. "Ich wünsche der neuen Bürgermeisterin oder dem neuen Bürgermeister ein Arbeitsleben frei von Neid und Missgunst sowie die Chance, sich auf sachlicher Ebene um die Belange der Gemeinde kümmern zu können. Nur dann kann Edingen-Neckarhausen die Herausforderungen in den nächsten Jahren meistern", teilt er weiter mit.

Er wendet sich auch an die Edingen-Neckarhäuser: "Sie waren es, die mir nie die Freude an meinem Traumberuf genommen haben und mir damit auch jetzt die Kraft geben, diesen wunderbaren Beruf in einer anderen Kommune voller Leidenschaft ausüben zu können." Persönlich werde er gestärkt "aus dieser sehr harten Erfahrung hervorgehen", sagt Michler. "Aus heutiger Sicht hätte ich aber gerne darauf verzichtet."