Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. Nach dreimaliger Teilnahme an der Linzer-Torten-Olympiade zur Edinger Kerwe bekam Katharina Pelka 2019 den Titel buchstäblich "gebacken". Als Lohn der Mühen durfte sie 2020 einen gesponserten zweitägigen Aufenthalt in Linz, verbunden mit einem Besuch beim österreichischen Linzer-Torten-Kaiser Leo Jindrak, antreten.

"Ich habe die Linzer-Torten-Olympiade als total witzige Idee empfunden", erinnert sich Pelka. Intern wetteiferte sie mit ihrer Freundin Franziska Krzok, die ebenfalls am Wettbewerb teilgenommen hatte. Beide verwendeten jeweils ein Rezept ihrer Großmutter. Am Ende backte sich Pelka mit dem Kuchenrezept ihrer Oma Margret zum Sieg. "Eine Backzutat habe ich mir auch von Franziskas Großmutter Lis abgeguckt, und zwar den Abrieb einer halben Schale Zitrone", verrät sie schmunzelnd und fügt an: "Die fein-säuerliche Geschmacksnote verfeinert den Teig ungemein."

Mit der Kuchenspezialität aus Großmutters Zeiten verbindet sie nicht nur den guten Geschmack, sondern auch eine emotionale Seite. "Alle, die ihr nahestanden, bekamen von meiner Oma zu ihrem Geburtstag immer eine Linzer Torte geschenkt. Wenn ich sie dann bei uns zu Hause nach ihrem Rezept backe, erinnere ich mich gerne an die inzwischen verstorbene liebenswürdige Frau", gesteht die Enkelin. Sobald der Tortenklassiker aus dem Backofen kommt, liegt der herrliche Duft von Zimt, Marmelade und karamellisiertem Zucker in der Luft.

Zwar ist das traditionelle österreichische Gebäck mit ein wenig Aufwand verbunden, dafür ist Omas beste Linzer Torte ein Genuss, der Kaffeegäste zum Schwärmen bringt, weiß Katharina Pelka. "Bei der Linzer Torte ist es außerdem das Gute, dass man sie beizeiten backen kann, wenn sich Besuch ankündigt.

"Man sollte Omas Spezialität mindestens drei Tage stehen lassen, bevor man sie anschneidet", rät die Edingerin. "Meine Großmutter bewahrte die Linzer Torten immer in einem Behältnis im Keller auf, einmal hatte sie eine vergessen, die schmeckte dann als Fundstück auch nach vielen Wochen noch prima", erzählt Katharina Pelka.

Linzer Torten allerorten entdeckte die verheiratete zweifache Mama dann in der österreichischen Landeshauptstadt Linz. Zusammen mit ihrer damals achtmonatigen alten Tochter Fritzi und ihrer Freundin Franzi war sie beim österreichischen ...