Nicht zuletzt waren ebenso alle drei derzeit bekannten Bewerber um das Amt des Bürgermeisters zugegen: Gerd Wolf (Die Partei), Aleksandra Janson, die von der SPD unterstützt wird und Silvio Salatino. Eine vierte Bewerberin kam am Samstagnachmittag hinzu: Die Kerweschlumbel selbst, die bereits 2015 ihren Sonnenhut in den Ring geworfen hatte. ...

Diesmal gab es keinen Zaun mehr drumherum, auch die Zugangskontrollen fielen weg. Und selten war die eher kleine Neckarhäuser Kerwe so gesellig und auch so politisch: Von 22 Gemeinderäten waren 16 anwesend und mit Fadime Tuncer (Grüne) und Sebastian Cuny (SPD) kamen erstmals zwei neue Landtagsabgeordnete zum Auftakt. "Diese Feste brauchen wir zur Stärkung der Gemeinschaft – es ist ganz toll hier", sagte Tuncer der RNZ. Sebastian Cuny erklärte, er freue sich, dass es die Kerwen und Straßenfeste wieder gebe, um wieder mit den Menschen in Kontakt zu sein. Mit Neckarhausen ist er familiär verbunden.

Es sei deshalb besonders schön für die Gemeinde, dass die Kerwe in Neckarhausen mit Unterstützung des FC Viktoria und des Gesangvereins stattfinden könne. An Dankesworten sparte auch Tobias Hertel nicht. Der Vorsitzende der Viktoria nannte an erster Stelle die Helfer, nicht selten auch aus anderen Vereinen, sowie die Gemeindeverwaltung, den Bauhof und die Firma Doberaß, die die Bühne aufgebaut hatte. Tatsächlich starteten die Ehrenamtlichen bereits am Freitagmorgen mit dem Aufbau des Dorffestes, das bereits im vergangenen Jahr auf den Parkplatz am Freizeitbad verlegt worden war.

Es war eine Kerwe mit einigen Premieren: Denn neben Herold grüßte und dankte auch erstmals Ulf Wacker, der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbundes. "Normalerweise ist ja Markus Schläfer bei uns für Neckarhäuser Belange zuständig, aber der ist heute verhindert", erklärte Wacker. Mit Blick auf die Kerweschlumbel sagte Wacker, er wisse nicht, was sie davon halte, dass hier ein Edinger zur Eröffnung rede. Deswegen fasse er sich lieber kurz. Sein Dank galt den Vereinen, die in der aktuellen Situation oft Probleme hätten, Ehrenamtliche zu finden.

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Miteinander und füreinander" – diese Überschrift wünschte Dietrich Herold der diesjährigen Neckarhäuser Kerwe. Der scheidende Bürgermeister Simon Michler hatte es seinem Stellvertreter überlassen, das dreitägige Fest auf dem Parkplatz am Freizeitbad zu eröffnen. Wobei es zunächst die drei Böllerschüsse aus der Kanone der Neckarhäuser Schützen waren, mit denen das Dorffest startete.

Nach dem Auftakt ging die Kerwe munter weiter. "Die Band ist richtig, richtig klasse", erklärten am Samstagabend unter anderem Cornelia Mahler und Claudia Konrad unisono, während das vielköpfige Ensemble The Shades of Soul für beste Stimmung sorgte. Am Sonntagmorgen brachte die Musikvereinigung Neckarhausen schwungvoll ihre Melodien unters Volk: "Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Frühschoppen bei der Kerwe so gut besucht war", sagte Hertel, der sich sichtlich freute, in einer Spielpause. Eine Bereicherung waren die Stände der SPD mit Weißwurst und Brezeln, der CDU-Frauen mit kühlen Getränken und der Gemeindeverwaltung mit vielen Informationen – auch zum kommenden Jubiläum "1250 Jahre Neckarhausen", das zusammen mit dem 55-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Plouguer- neau im kommenden Jahr gefeiert wird.

Das vierköpfige Ensemble The Shades of Soul war erstmals dabei und konnte bei den Neckarhäuser Kerwegängern ordentlich punkten. Foto: Pilz

Die Bürgermeisterkandidaten zeigten Präsenz: "Ich bin hier sehr gut mit den Leuten ins Gespräch gekommen und sehr offen empfangen worden", sagte Aleksandra Janson. Ihr Mitbewerber Silvio Salatino meinte, es sei schön, wieder am Heimatort zu sein und alte Kontakte aus seiner früheren Zeit in Edingen-Neckarhausen wiederzubeleben.

Unterdessen sorgten Viktoria und Gesangverein unablässig dafür, dass ihre Gäste sich wohlfühlten. Viele Helfer hatten kurze Nächte gehabt. Und sie werden noch einmal gebraucht: Ab 11 Uhr am Montag geht die Kerwe weiter; ab 19.30 Uhr bespielt Finest Shades of Grey die Bühne.