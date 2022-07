Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Die Durststrecke hat ein Ende: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet endlich wieder das Gemeindefest "Rund ums Schloss" beim ehemals gräflichen Anwesen in der Neckarhäuser Hauptstraße statt. Zu einer kulinarischen Rundreise mit reichlich Livemusik laden Gemeinde, Kultur- und Heimatbund, IG Partnerschaft Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau, DJK Fortuna, Sport-Kegel Club, FC Viktoria 08, Gesangverein 1859/1897 Neckarhausen, KV Kummetstolle und TV 1892 Neckarhausen zwei Tage an ihre Stände und Zelte im idyllischen Schlosshof ein. Sie stehen auf der zum Fest gesperrten Hauptstraße und dem Bereich vor der Eduard-Schläfer-Halle.

Eröffnet wird die kulinarische Sause am Samstagnachmittag Punkt 16 Uhr durch drei Böllerschüsse aus der selbst gebauten Kanone des Schützengesellschaft Neckarhausen, die seit 1986 die offizielle Eröffnung des Traditionsfestes rund um Neckarhausens gute Stube einleitet. Danach erfolgt der Fassbieranstich durch Bürgermeister Simon Michler, das goldschimmernde Gebräu wird als Freibier unter die Festbesucher verteilt.

Anschließend laden die beteiligten Vereine zur ausgiebigen Schlemmerrunde ein. Hier kann man sich nicht nur "Handkäs’ mit Musik", "Heiße Wurst" oder selbst gemachten Wurstsalat munden lassen, sondern auch Spare Ribs, Brat- und Currywurst, Flammkuchen, Steaks vom Grill, Hamburger, Schwäbische Maultaschen mit Kartoffelsalat, Röstis mit Champignons, Crêpes und Galettes sowie viele andere Köstlichkeiten mehr genießen.

Dazu kann man sich an bretonischem "Cidre brut", Hugos, Aperol oder einer Riesling-Schorle laben. Allein die Bierliebhaber können an den einzelnen Ständen einen Streifzug durch die Produkte weltbekannter Brauereien wie Porter-Schwarzbier, Edelweißbier der Brauerei Büble aus dem Allgäu, Radeberger Pils, badischem Rothaus-Pils, Paulaner-Weißbier und vielen weiteren Sorten unternehmen.

Und dann stehen Gemeinde und Heimatbund noch mit Informationen zu den anstehenden Jubiläen wie dem 1250-jährigen Bestehen von Neckarhausen bereit. Traditionell wird das Gemeindefest auch von reichlich Musik untermalt. So spielt etwa nach dem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr wie gewohnt die Musikvereinigung zum Sonntagskonzert von 11.30 bis 13.30 Uhr im Schlosshof auf.

Ebenfalls am Sonntag wird mit "Danse bretonne" bei der IGP auch bretonische Livemusik geboten (14.45 Uhr, Hauptstraße). Für Unterhaltung sorgen zudem ein DJ, Stips & Friends (Samstagnachmittag), Stips und Bruder "Doc" (Sonntagmittag) sowie Tanz- und Einradgruppen.

An beiden Tagen stellen auch wieder die Aquarellmaler der VHS in einer Sonderausstellung in der Orangerie ihre Werke aus, die in den vergangenen zwölf Monaten entstanden sind (Eröffnung Samstag, 15 Uhr). Und schließlich haben diesmal auch wieder Schausteller ihr Angebot (nicht nur) für die Jüngsten auf dem Schwimmbadparkplatz aufgebaut.