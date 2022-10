Edingen-Neckarhausen. (RNZ/pri) Auf dem Neckar bei Edingen-Neckarhausen ist am Samstagnachmittag offenbar ein Boot gekentert.

Großeinsatz am Samstagnachmittag für Feuerwehr und DLRG auf dem Neckar: Während einer Übung mit dem erst wenige Jahre alten Luftkissenboot der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen ist gegen 14.15 Uhr der Luftkissen offenbar wegen eines technischen Defekts in Höhe des Kling Malz-Werkes geplatzt. Dadurch ist das etwa 600 Kilogramm schwere Boot in den Neckar eingetaucht und gekentert.

Die drei auf dem Boot befindlichen Feuerwehrleute konnten von einem in der Nähe befindlichen Boot gerettet und ans Ufer gebracht werden. Das gekenterte Boot wurde durch Kräfte der Feuerwehr und DLRG an die etwa 2 Kilometer entfernte Fähre Ladenburg gebracht. Dort wurde das Luftkissenboot mit einem Kran der Feuerwehr Dossenheim am Ufer geborgen.

Laut des Feuerwehrkommandanten der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, Stephan Zimmer, entstand möglicherweise wirtschaftlicher Totalschaden. Das Luftkissenboot hatte 2018 etwa 70.000 Euro gekostet. Auch zwei digitale Funkgeräte wurden durch das Wasser unbrauchbar. Gegen 17 Uhr war die Bergung abgeschlossen. Mit einem Anhänger der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen wurde das beschädigte Boot abtransportiert. Nun muss die Ursache für den technischen Defekt ermittelt werden.

Update: Samstag, 8. Oktober 2022, 18.07 Uhr