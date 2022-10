Edingen-Neckarhausen. (nip) Drei Bewerber um das Amt von Bürgermeister Simon Michler standen am Samstag, 27. August, fest: Gerd Wolf, Silvio Salatino und Aleksandra Zofia Janson. Die Bewerberrunde um Michlers Posten, der ab 30. September vorzeitig aus dem Amt ausscheidet, wurde an diesem Tag eröffnet - weitere Bewerber können noch folgen. Der erste Wahlgang ist auf den 6. November terminiert.

Gerd Wolf war in der Nacht auf Samstag um eine Minute nach Mitternacht der Erste, der seine Unterlagen in den Briefkasten am Rathaus in Edingen warf. Wolf ist Gemeinderat und hier Fraktionsmitglied der Linken. Wolf, Jahrgang 1961, trat bei der Bundestagswahl 2021 für "Die Partei" im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen mit dem Ziel an, Kanzler zu werden. Das hat zwar nicht geklappt, aber Bürgermeister wäre für ihn auch ein lohnendes Ziel. Als größte gesellschaftspolitische Herausforderung der nächsten Jahre sieht der Edingen-Neckarhäuser eine Deckelung des Bierpreises und – hier bewies er schon früh durchaus Weitsicht – auch des Strompreises. "Die Möglichkeit der privaten Möglichkeiten über Solar seinen Strombedarf günstiger zu beeinflussen, muss dringend vereinfacht und entbürokratisiert werden", betont er.

Silvio Salatino warf als Zweiter in der Nacht seine Bewerbung ein. Der 36-Jährige ist in Edingen-Neckarhausen aufgewachsen und hat dort im Rathaus eine Ausbildung absolviert. Der studierte Verwaltungsfachmann lebte bis 2014 in der Doppelgemeinde und arbeitet derzeit in Hemsbach bei der Stadtverwaltung im Fachbereich Hauptverwaltung und Finanzen. Gespräche mit allen Fraktionsvorsitzenden hat er bereits geführt.

Mit Aleksandra Zofia Janson – ihr Name wird nun als Dritter auf dem Wahlzettel stehen – bewirbt sich erstmals eine Frau um das Bürgermeisteramt in Edingen-Neckarhausen. Die 37-Jährige ist in Chorzów in Polen geboren, zog 1997 nach Deutschland um und lebt seit 2017 mit ihrem Ehemann Christian in Edingen-Neckarhausen. Sie absolvierte ihr Abitur und ein Studium der Rechtswissenschaften in Gießen, arbeitete im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und führt seit 2020 eine eigene Kanzlei in Heidelberg. In einer Pressemitteilung schreibt Janson unter anderem, es sei ihr wichtig, Menschen zusammen zu bringen und den Zusammenhalt zu fördern, "gerade auch in diesen unruhigen Zeiten wie wir sie gerade erleben müssen". In einer gesonderten Pressemitteilung lässt der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Patrick Hennrich wissen, dass die SPD Janson unterstützen werde.

(Update: Mittlerweile gab es ein RNZ-Wahlforum mit den Bürgermeister-Kandidaten. Die Veranstaltungen können Sie hier auf YouTube nachschauen.)