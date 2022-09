Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. In diesem Jahr findet die Edinger Kerwe wieder in "normaler" Form statt, nachdem sie 2021 coronabedingt deutlich kleiner ausgefallen war. Einlasskontrollen und Zäune wird es am kommenden Wochenende vom 1. bis 3. Oktober nicht geben. Lediglich die Zeit, in der abends Musik geboten wird, habe man auf Bitten der Anwohner verkürzt, teilt Ulf Wacker, Vorsitzender des Kultur- und Heimatbundes, mit. Ansonsten bleibe es beim klassischen Ablauf mit der Eröffnung am Samstag, 1. Oktober um 16 Uhr. Zunächst öffnen die Türen der beliebten Foto-Ausstellung in der Alten Schule, danach wird auf dem Messplatz das Bierfass angestochen. Am Sonntag wird um 14 Uhr die Kerwe-Gretel inthronisiert.

Inoffizieller Start ist bereits am Freitag, 30. September, ab 18 Uhr in der Bar und Weinwirtschaft "Die Winterkönigin" in der Gartenstraße (auch am Samstag ab 18 Uhr und Sonntag ab 15.30 Uhr) sowie in der Grenzhöfer Straße 60, wo ab 19 Uhr der "Apfel Schneider" zusammen mit den "Edinger Haien" sein 100-jähriges Betriebsjubiläum feiert.

Die Angebote:

> Café-Bistro "El El" (Edinger Messplatz): Samstag, ab 12 Uhr Lunch-Time, ab 17 Uhr Live-Musik mit Colorjet; Sonntag, ab 12 Uhr Lunch-Time, ab 19 Uhr Live-Musik mit Stips und anderen. Montag, 12 bis 20 Uhr Kerwe-Ausklang.

> Lokale Agenda "BürgerInAktion": Straußwirtschaft im "Edinger-Schlösschen" (Hauptstraße) am Samstag von 17 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr mit Schmankerln aus Topf und Pfanne und regionalen Weinen.

> Turnverein Edingen/Abteilung Handball: "Handball-Klause" in der Werner-Herold-Halle (Robert-Walter-Straße 1). Samstag, 16 Uhr "HAIm-Spieltag", ab 20 Uhr DJ Paize. Sonntag, 16 Uhr "HAImSpieltag", ab 20 Uhr Party mit DJ Joulz.

