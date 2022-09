Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Was ein, zwei Wochen doch ausmachen können: Während der eine Dossenheimer Winzer von einer "unkomplizierten Ernte" spricht, sieht der nächste ein "sehr schwieriges Jahr". So verschieden fällt die Nachlese der Lese in der Bergstraßengemeinde aus. Dabei haben die Verantwortlichen auf den Weingütern "13 Reben" wie bei der "Dossenheimer