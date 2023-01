Dossenheim. (dw) In diesen Tagen waren sie wieder unterwegs: Kinder gekleidet wie die Heiligen Drei Könige klingelten an den Haustüren und baten die Bewohner der Häuser um Spenden – in der Bergstraßengemeinde kam dabei eine fünfstellige Summe zusammen. Die Sternsinger sammeln dabei stets für andere, denen es nicht so gut geht, wie ihnen selbst. So geschieht es seit über 60 Jahren.

Den