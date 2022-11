Zum konkreten Fall des Dossenheimer Lesers erklärt das Unternehmen nun: "Im zuständigen Zustellstützpunkt Heidelberg 1 hatten wir im Oktober aufgrund von Erkrankungen für rund zwei Wochen einen sehr angespannten Betrieb." Dabei sei die Briefmenge größtenteils "übertragen" worden: Jeder Kunde sollte "spätestens am zweiten Tag" seine Brief-Sendungen erhalten haben. Nach derzeitigem Stand aber seien im Dossenheimer Postleitzahl-Bereich 69221 "alle Bezirke besetzt" und es gebe "keine Rückstände im Zustellstützpunkt", so der Sprecher.

In der Folge konfrontierte die RNZ die Post auch mit dieser neuerlichen Kritik. "Die Frage nach der Montagszustellung erreicht mich immer wieder einmal und das auch schon vor Corona", sagt deren Sprecher nun. "Dass wir montags nicht zustellen würden, ist eine Mär." Tatsächlich würden heute mehr als 90 Prozent aller Briefe gewerblich versendet. "Da kaum ein Unternehmen am Wochenende arbeitet, ist die Briefmenge montags mit großem Abstand zu den anderen Wochentagen am geringsten."

In dem Bericht ging es auch um die bereits 2021 in der Bergstraßengemeinde eingeführte "Verbundzustellung": Briefe und Pakete werden hier seither gemeinsam vom selben Personal zugestellt. Dies spare Kosten, argumentierte die Post. Überdies würden Briefe auch weiterhin montags zugestellt, beteuerte ein Sprecher des Unternehmens. Doch ein Leser, der seinen Namen nicht nennen möchte, widerspricht: "Die Postzustellung in Dossenheim ist seit der Verbundzustellung eine Zumutung." Briefe würden nicht täglich zugestellt, sondern "meistens landet Ende der Woche ein größerer Batzen im Briefkasten". Auch würden Warensendungen "in falsche Briefkasten einsortiert", zweimal habe er sogar Verluste zu beklagen gehabt. Montags sei seit der Umstellung noch gar nicht zugestellt worden, meint der Leser: "Die Briefe mit Datum vom Freitag oder Samstag landen meistens Mittwoch oder Donnerstag bei uns im Briefkasten."

Dossenheim. (luw) Ob Verkehrsbetriebe, Betreuungseinrichtungen oder Gesundheitssystem: Aus immer mehr Branchen ist zu hören, dass sie wegen Personalmangels nicht mehr die Leistungen erbringen können, die sie eigentlich erbringen sollten. Derweil sorgt auch die Post – beziehungsweise keine Post – immer wieder für Ärger. Insbesondere bei jenen, die auf Briefe oder Pakete warten. Nachdem die Deutsche Post kürzlich auf Nachfrage der RNZ Vorwürfe zurückgewiesen hatte, dass in Dossenheim angeblich montags keine Briefe mehr zugestellt werden würden, meldete sich nun ein Leser mit anderen Erfahrungen bei der Redaktion.

Übrigens hatte die RNZ vor dem Hintergrund der eingangs genannten, aktuellen Personalsorgen in verschiedenen Branchen am 10. Oktober auch bei der Post nach etwaigen Problemen mit Auswirkungen auf die Zustellung von Briefen oder Paketen unter anderem in Dossenheim nachgefragt. Antwort damals: "Ausfälle in den Bereichen über dem normalen Maß sind nicht zu verzeichnen."

Auch mit einem scheinbar "verloren gegangenen" Paket habe er bereits Erfahrungen, berichtete der Dossenheimer Leser. Aber da sich die Sendungsnummer nicht mehr auftreiben ließ und der Fall schon drei Monate zurücklag, sah auch der Sprecher der Post keine Möglichkeit, konkret zu dieser Sendung noch etwas herauszufinden. Der Leser hat bereits Beschwerden beim Unternehmen selbst und bei der Bundesnetzagentur eingereicht, erzählt er. Doch er bleibt pessimistisch: "Eine wirkliche Besserung ist nicht in Sicht."