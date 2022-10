Heidelberg. (RNZ/mün) Schon in der zweiten Woche ist das Corona-Testzentrum des Rhein-Neckar-Kreises in Reilingen geschlossen. Erst hieß es, zu viele Mitarbeiter hätten Corona und ein Betrieb sei nicht möglich. Am Montag, 31. Oktober, könnte man wieder einen PCR-Test erhalten.

Am Freitagmittag teilt der Rhein-Neckar-Kreis dann mit: Die Reilinger Corona-Teststraße wird nie mehr öffnen. "Nach nunmehr mehr als zwei Jahren Pandemie haben sich die Strukturen angepasst, sodass auch diese Aufgabe von den hierfür regelhaft verantwortlichen Strukturen übernommen werden kann", teilt Dr. Anne Kühn, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, mit.

Hinzu komme eine "zuletzt verhaltene Nachfrage nach Testungen trotz erheblich ansteigender Infektionszahlen", wird sie in der Mitteilung zitiert. Am Montag noch hatte der Rhein-Neckar-Kreis auf Nachfrage erklärt, dass in der Woche vor der Schließung mehr als 500 Personen getestet wurden.

Betroffenen in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis bleibt jetzt nur noch der Besuch beim Hausarzt oder bei einem kommerziellen Anbieter, um einen PCR-Test machen zu lassen.

Update: Freitag, 28. Oktober 2022, 13.25 Uhr

Heidelberg. (RNZ) Das PCR-Test-Center in Reilingen (Wilhelmstraße 86) bleibt auch in der gesamten kommenden Woche geschlossen. Es werden dort weiterhin keine Tests durchgeführt , teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit. Der Personaldienstleister, mit dem der Kreis zusammenarbeitet, kann laut eigenen Angaben wegen mehrerer gleichzeitiger Corona-Fälle bei seinem Personal derzeit den Betrieb in Reilingen nicht mehr aufrechterhalten. Die Teststraße ist seit Montag, 17. Oktober, geschlossen; die Wiederaufnahme der PCR-Testungen ist nun für Montag, 31. Oktober, geplant.

Zuletzt wurden dort etwa 500 Personen wöchentlich getestet, teil der Rhein-Neckar-Kreis auf Nachfrage mit.

Personen mit Symptomen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hinweisen oder nach einem positiven Antigen-Test beziehungsweise Selbsttest, wenden sich bitte an ihren Hausarzt oder die Telefonnummer 116117, um sich dann mit einem PCR-Test testen zu lassen.

Terminbuchungen für das Reilinger Test-Center sind grundsätzlich möglich unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/termin oder montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr über die Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881).