Malsch. (seb) "Ich will bürgernah und greifbar sein", sagt Rouven Dittmann. Der 39-Jährige kandidiert als einer von sechs Bewerbern fürs Bürgermeisteramt in Malsch. Er hat drei Kinder und wohnt in St. Leon-Rot.

Für ihn spreche seine Erfahrung, so Dittmann: So ist er insgesamt bereits zehn Jahre im St. Leon-Roter Gemeinderat für die Junge Liste aktiv. Des Weiteren verweist er auf seinen