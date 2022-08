Die Bewerber um den Chefposten im Malscher Rathaus können sich am Montag, 19. September, ab 19 Uhr den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen. In der Letzenberghalle wird ...

Auf dem fünften Platz steht Dauerkandidat Samuel Speitelsbach. Der Ravensteiner hatte 2021 bereits bei verschiednen Bürgermeisterwahlen kandidiert, schnitt dort aber durchweg schlecht ab: In Reilingen erreichte er 1,45 Prozent, in Sandhausen 0,01 Prozent und in Walldorf 0,07 Prozent. Seine Bewerbung ging am 22. August ein, allerdings ohne Berufsangabe. "Diese haben wir nachgefordert", sagte Herrmann. Die Gemeinde habe bislang aber noch keine Antwort erhalten. Auf Platz sechs auf dem Wahlzettel steht der Berufsschullehrer Jens Schindler aus Malschenberg, dessen Bewerbung am 23. August im Malscher Rathaus eingegangen war.

Seit dem 9. Juli konnten sich Interessierte bewerben: Weil die Bewerbungen von drei Anwärtern zeitgleich am 11. Juli eingegangen waren, musste die Reihenfolge der Kandidaten auf dem Stimmzettel ausgelost werden. Bürgermeisterin Sibylle Würfel zog dabei das Los von Tobias Greulich, Ordnungsamtsleiter bei der Stadt Brackenheim, zuerst: Der Östringer wird auf Platz 1 auf dem Stimmzettel stehen. Gefolgt vom Kommunalberater Rouven Dittmann aus St. Leon-Rot und Thomas Schell aus Malsch. Er hatte bereits 2014 bei der letzten Wahl für das Bürgermeisteramt kandidiert. Die Bewerbung von Daniel Etzkorn ging am 25. Juli bei der Gemeinde ein und beschert dem Facility Manager aus Forst damit Rang vier auf dem Stimmzettel.

Alle sechs Kandidaten erfüllen die Voraussetzungen für die Wahl, wie Hauptamtsleiter Frank Herrmann feststellte: Sie sind Deutsche oder EU-Bürger mit Wohnsitz in Deutschland, am Wahltag zwischen 25 und 67 Jahre alt und keine Verfassungsfeinde. Alle Bewerber haben zudem ihre Unterlagen form- und fristgerecht eingereicht oder fehlende Unterlagen rechtzeitig nachgereicht.

Malsch. (tt) Alle sechs Bewerber, die sich am 25. September zur Wahl stellen wollen , um Bürgermeister in Malsch zu werden, sind auch zur Wahl zugelassen. Das hat der Gemeindewahlausschuss bei seiner Sitzung am Montagabend im Rathaus der 3500-Einwohner-Gemeinde bestätigt. Nachdem die Bewerbungsfrist um 18 Uhr abgelaufen war, hatten die Mitglieder des Gremiums die Unterlagen der Kandidaten geprüft. Mit der Prüfung der Unterlagen wurde auch bekannt, wer sich vorstellen kann, die Nachfolge von Sibylle Würfel zu übernehmen. Die amtierende Bürgermeisterin hatte Anfang des Jahres bekannt gegeben, nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren zu wollen.

Die Bewerber um den Chefposten im Malscher Rathaus können sich am Montag, 19. September, ab 19 Uhr den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen. In der Letzenberghalle wird es eine Kandidatenvorstellung geben. Jeder Kandidat hat zehn Minuten Zeit, um seine Ziele den Malschern näherzubringen. Die anderen dürfen in dieser Zeit in der Halle nicht anwesend sein. "Wir werden eine hübsche Umkleidekabine für sie finden", sagte Würfel mit einem Lachen. An die Kandidatenvorstellung schließt sich eine Fragerunde an: Fragen können an einen oder mehrere Kandidaten gestellt werden, die dann maximal drei Minuten antworten dürfen.