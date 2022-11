Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Nach Gesprächen mit den Bürgermeisterkandidaten Florian König (CDU) und dem FDP-unterstützten Klaus Merkle hat sich der SPD-Ortsverein entschieden, eine Wahlempfehlung für König auszusprechen. Das teilte die SPD am Freitag mit. Zuvor unterstützte der Ortsverein die Bewerberin Aleksandra Janson, die ihre Kandidatur für die Neuwahl aber zurückgezogen hat.

König und Merkle waren beide am Mittwoch zu je einem Gespräch beim Ortsvorstand der SPD. Nach interner Beratung habe man sich nun für König entschieden. Man sehe inhaltlich größere Schnittmengen mit ihm. "Florian König hat die Nase vorn bei vielen Ideen", sagte der Vorsitzende Wolfgang Jakel. Und König habe bessere Ansätze, was die Kommunikation im Dreieck von Verwaltung, Gemeinderat und Bürgermeister angeht. Er überzeuge mit seinem Konzept, die Gräben in Rathaus und Gemeinderat wieder zu schließen, heißt es in der Mitteilung.

Denn die Gräben seien mit dem Weggang von Altbürgermeister Simon Michler (CDU) nicht automatisch auch weg, führt Jakel aus. Königs grundsätzliche Chance auf mehr als eine Amtszeit runde sein Profil ab, teilte der Ortsverein mit. "Eine Empfehlung ist keine Unterstützung", betonte Vorsitzender Jakel. Aktiv beim Wahlkampf helfen wie zuvor bei der Bewerberin Janson werde man König nicht.