Von Tobias Törkott

Malsch. Als abgeklärt und zufrieden und als jemand mit viel Lebenserfahrung, so beschreibt sich Thomas Schell. "Ich liebe das Leben. Alles andere sollen diejenigen bewerten, die mich erleben und erlebt haben", sagt der 60-jährige Malscher. Der Polizeihauptkommissar wirkt positiv Einstellung aus, trotz eines Schicksalsschlags, der ihn ereilte: 2011 verstarb seine Ehefrau. Schell beschreibt das als "schlimmstes, einschneidendstes Ereignis" seines Lebens. Dennoch ist er offen für alles, was auf ihn zukommt. Und das soll – neben einer Asienreise, die er sich fest vorgenommen hat – der Bürgermeister-Posten in Malsch werden.

Schell stellt sich am 25. September zur Wahl – bereits zum zweiten Mal. 2014 trat er für die SPD an, blieb aber chancenlos gegen die Siegerin Sibylle Würfel oder auch Thomas Glasbrenner, der heutige Bürgermeister von Dielheim. Nun tritt Schell als eigenständiger Kandidat an – und rückt vor allem das Thema Bauen in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes. Junge Familien müssten seiner Einschätzung nach in die Umlandgemeinden ziehen, da es in Malsch selbst kaum Wohnraum gebe. Zwar sei Innenraumverdichtung gut, aber es müssten weitere Baumöglichkeiten geschaffen werden. Es gebe weder genug Mehrfamilienhäuser noch Bauplätze. "Alle anderen Gemeinden wie Rot, Mühlhausen und Rauenberg haben ein gesundes Wachstum, Malsch schrumpft. Das finde ich traurig", betont Schell. Bei ihm zu Hause lebe er in einer Wohngemeinschaft mit einer Frau. "Alleine leben, wäre mir zu öde", sagt er.

Sein Heimatort liegt dem begeisterten Biker, der ein Honda-Motorrad, genauer eine "Gold Wing", sein Eigen nennt, am Herzen. Zehn Jahre war er bereits Mitglied des Gemeinderates für die Sozialdemokraten. Gegenüber der RNZ verweist er auf die Frühgruppe des Kindergartens und auch den Kreisel am Ortseingang unweit eines Supermarktes, beides habe er mit initiiert.

Aus seiner Zeit im Gremium weiß Schell auch um die "dicken Bretter", die es im Gemeinderat zu bohren gilt. Die Kommunalpolitik der vergangenen Jahre kritisiert er teilweise scharf: Populismus und Symbolpolitik würden praktiziert. Als solche bezeichnete er auch den