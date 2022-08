Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Bevor im Jahr 1993 das neue Hirschberger Rathaus an der Großsachsener Straße eingeweiht wurde, stand den Leutershausenern über Jahrhunderte hinweg das Alte Rathaus am Lindenbrunnen, unterhalb der evangelischen Kirche, zur Verfügung. Allzu hektisch mag es wohl in früheren Zeiten im 1593 erbauten Gebäude nicht zugegangen sein. Denn