Heidelberg. (mün) Der Zugverkehr auf Strecke Sinsheim-Neckargemünd war am Samstagmorgen zeitweise unterbrochen. Am Bahnhof Bammental kollidierte gegen 10 Uhr ein Zug mit der Schaufel eine Baggers, die zu weit in die Schienen ragte.

Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Für den Feuerwehreinsatz und die Kontrolle des Zuges war die Strecke etwa 45 Minuten gesperrt. Nach Angaben der Bahn sind die Gleise wieder freigegeben, es kann aber weiterhin zu Verspätungen kommen.