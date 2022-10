Bammental. (pol/mare) Die Arbeiten an der Friedensbrücke in Bammental werden ausgeweitet und verlängern sich demnach bis Dezember. Sperrungen und Umleitungen inklusive. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Seit Mai wird die Friedensbrücke saniert. Seitdem ist auch die Landesstraße L600 in diesem Bereich voll gesperrt. Der Verkehr wird hier über die Industriestraße umgeleitet

Auf Wunsch der Gemeinde Bammental werden voraussichtlich ab Mittwoch, 2. November, die Trinkwasserleitungen instandgesetzt. Zusätzlich wird die Fahrbahndecke der L600 von der Brücke bis zur Bahnhofstraße erneuert. Durch die umfangreichen Zusatzarbeiten verlängert sich die Bauzeit daher bis voraussichtlich Dezember.

In dieser Zeit wird die L600 nicht nur für Fahrzeuge, sondern auch für Fußgänger und Radfahrer voll gesperrt. Ab Mitte November wird die Sperrung partiell auch für die zur Friedensbrücke parallele Fuß- und Radwegbrücke gelten. Wann genau das gilt, steht noch nicht fest.

Die Arbeiten an der Brücke direkt sind aber beendet, deshalb wird die Baustellenampel an der Kreisstraße K4160 ab Donnerstag, 3. November, abgeschaltet. Ende November wird die Ampel dann wieder kurzzeitig aktiviert, um in den Anschlussbereichen abschließende Fahrbahndeckenarbeiten ausführen zu können.

Weitere Informationen zum Projekt gibt's beim Regierungspräsidiums Karlsruhe hier