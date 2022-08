Bammental. (pri/mare) Die Bammentaler Feuerwehr eilt von einem Einsatz zum nächsten: Nachdem sie bereits in der Nacht beim Großbrand eines Hofguts in Neckargemünd im Einsatz war, kam es am Donnerstag zu einem Einsatz in der Industriestraße.

Ersten Informationen zufolge ist dort bei der Firma Mauser ein Feuer ausgebrochen. Kunststoff und Paletten sollen brennen.

Weitere Informationen folgen ...