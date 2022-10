Günes beschreibt die Folgen dieser Variante als "gravierende Einschnitte für den Wald, den Klimaschutz und die Bürgerinnen und Bürger". Daher positioniere er sich "deutlich gegen diese Linienvariante". Weiter heißt es in der Mitteilung: "Eine Streckenführung an der Autobahn A5 bedeutet für unsere Gemeinde, dass rund 150.000 Quadratmeter Wald gerodet werden müssen." Dies sei "in Zeiten des Klimawandels absolut inakzeptabel", so Günes. Und eine Aufforstung sei in dieser Dimension auf Sandhäuser Gemarkung "in jeglicher Hinsicht nicht umsetzbar". Außerdem diene der Wald als "unverzichtbarer Lärmschutz zwischen Autobahn und ...

Sandhausen. (luw) Die geplante Güter-Bahntrasse Mannheim-Karlsruhe bewegt die Region. Und das obwohl noch nicht genau feststeht, auf welchen Flächen die Strecke, die als wichtiger Teil des sogenannten Mittelrhein-Korridors zwischen den Hochseehäfen Rotterdam und Genua gilt, verlaufen wird. Vergangene Woche hatten bekanntlich rund 1300 Bürger im freien Gelände zwischen Eppelheim und Plankstadt dagegen protestiert, dass der sogenannte Schienenneubauabschnitt 1007 umgesetzt wird: Hiervon betroffen wäre nicht nur landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche, sondern Anwohner befürchten auch mehr Lärm. Nun meldete sich auch Sandhausens Bürgermeister Hakan Günes zu Wort, dessen Gemeinde ebenfalls von jener – bisher als besonders aussichtsreich gesehenen – Variante betroffen wäre: Er spricht sich gegen diese aus.

Günes beschreibt die Folgen dieser Variante als "gravierende Einschnitte für den Wald, den Klimaschutz und die Bürgerinnen und Bürger". Daher positioniere er sich "deutlich gegen diese Linienvariante". Weiter heißt es in der Mitteilung: "Eine Streckenführung an der Autobahn A5 bedeutet für unsere Gemeinde, dass rund 150.000 Quadratmeter Wald gerodet werden müssen." Dies sei "in Zeiten des Klimawandels absolut inakzeptabel", so Günes. Und eine Aufforstung sei in dieser Dimension auf Sandhäuser Gemarkung "in jeglicher Hinsicht nicht umsetzbar". Außerdem diene der Wald als "unverzichtbarer Lärmschutz zwischen Autobahn und Wohnbebauung". So seien die betroffenen Anwohner schon jetzt durch Autoverkehr "erheblicher Belastung" ausgesetzt. Zudem würde der entstehende Lärm die Entwicklungsmöglichkeiten eines weiteren Wohngebietes, das im Flächennutzungsplan ausgewiesen sei, erheblich beeinträchtigen. "Eine Streckenführung auf Sandhäuser Gemarkung würde nicht nur das Landschaftsbild nachhaltig zerschneiden, sondern auch wertvolle Ackerfläche und nährstoffreichen Boden für den Anbau von wichtigen regionalen Lebensmitteln zerstören", sagt Günes.

Er appelliert an die Deutsche Bahn: "Nachhaltige Mobilität, effizienter Lieferverkehr, Klimaschutz sowie Agrarpolitik müssen bei diesem Projekt in Einklang gebracht werden." Deswegen dürften nach den Worten des Rathauschefs "Varianten, die beispielsweise aufgrund des Baus komplexer Ingenieurbauwerke teurer wären, nicht von vornherein ausgeschlossen werden". Der Bau einer Bahnstrecke dürfe nicht zulasten des Umwelt- und Naturschutzes, aber auch nicht zulasten des Schutzes der Menschen in der Region geschehen. "Deutsche Bahn und politische Entscheidungsträger müssen gemeinsam Entscheidungen treffen, die von einem Großteil der Bevölkerung mitgetragen werden", so Günes.