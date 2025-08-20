Mittwoch, 20. August 2025

Plus Wünschmichelbach

Student aus Kenia macht Praktikum auf dem Hof der Scheuermanns

Omondi Okoth ist Praktikant auf einem Bauernhof in Wünschmichelbach. Landwirtschaftsminister Peter Hauk besuchte ihn.

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 21 Sekunden
Omondi Okoth im Gespräch mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk (l.). Jens und Stefanie Scheuermann hören gespannt zu. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim-Oberflockenbach. Hoher Besuch im Oberflockenbacher Ortsteil Wünschmichelbach bei Jens und Stefanie Scheuermann, die hier gemeinsam mit ihren Kindern Jasmin, Joana und Julina in dritter Generation einen Bauernhof unter anderem mit rund 120 Milchkühen betreiben.

Mit dem baden-württembergischen Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und

