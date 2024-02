Rauenberg. (liwi) Das Weingut Fellini, vom Großvater gegründet, ist seit 2004 in Familienbesitz. 2003 stieg Tim Fellhauer als Jungwinzer in das elterliche Weingut ein. Er habe die Vision gehabt, dass Weine fruchtbetont, unkompliziert und mit modernster Kellertechnik hergestellt, und die Rebflächen unter höchsten Ansprüchen erweitert werden müssen.

Schon früh, so Fellhauer, habe er konkrete Vorstellungen dessen gehabt, was er erreichen wolle, darunter auch, Verantwortung zu übernehmen und langfristig zu tragen. Im Jahr 2017 übernahm er das Weingut in dritter Generation.

Schwer im Trend, so informiert er, seien Roséweine, nach wie vor leichte Weißweine, und je nach Jahreszeit auch ein guter, mehrere Jahre lang gelagerter Rotwein. Für ihn wachse "Qualität im Weinberg, die im Keller so wenig wie möglich und so viel wie nötig vollendet wird."

Heute baut der Winzer seine Reben auf sechs Hektar in bester Lage im Rauenberger Burggraf an. Bei den Badischen Landesweinprämierungen erhielt das Weingut neun Goldmedaillen. Stolz ist Tim Fellhauer auch deshalb, "weil die Winzer aus und rund um Wiesloch wieder zu der Spitze Badens zählen und der Ehrenpreis für den Kraichgau und für die Region auch zu seinem Weingut gehört."

Wenn er nicht im Weinberg sei, koche er gerne, oder veranstalte in seiner Vinothek im Nebengebäude Weinproben und Veranstaltungen. Tim Fellhauer hat vorbereitet, was einfach und schnell zubereitet ist – und dabei gut schmeckt:

Spaghetti in Tomatensoße mit Muscheln

Zutaten (für 4 Personen):

1 Kilogramm Venusmuscheln

2 Zwiebeln

1 Packung Suppengemüse

3 Knoblauchzehen

1 Dose Tomaten gewürfelt

350 Milliliter Weißwein (Sauvignon Blanc)

500 Gramm Spaghetti

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Packung Petersilie

2 Esslöffel frischer Thymian

Zubereitung:

Die Muscheln waschen und putzen. Muscheln, die geöffnet sind, entfernen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein hacken. Das Suppengemüse putzen, schälen und in kleine Würfel schneiden. Petersilie waschen, verlesen und schneiden. Thymian ebenfalls waschen, verlesen und die Blätter entfernen. In einem großen Topf Öl erhitzen und die Zwiebel mit Suppengemüse und Knoblauch langsam andünsten.

Mit Wein ablöschen, kurz aufköcheln lassen, danach Tomaten, Thymian dazugeben, umrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Die gewaschenen Muscheln in die Tomatensoße schütten und zugedeckt etwa zehn Minuten bei mittlerer Hitze garen. Sollten Muscheln dabei sein, die nach dem Garen geschlossen bleiben, entfernen.

In der Zwischenzeit einen zweiten großen Topf mit Salzwasser aufsetzten und Spaghetti bissfest kochen. Wenn sie "al dente" sind, abseihen und auf vier vorgewärmten Tellern anrichten. Die Tomaten-Muschelsüße darauf verteilen, mit etwas Petersilie bestreuen und sofort servieren.

Dazu passende Weinempfehlung:

Ein 2022er Sauvignon Blanc mit den Aromen von Stachelbeere, Mango, Maracuja und der exotischen Nuance von Früchten und Orangenschalen.