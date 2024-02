Östringen. (liwi) Erdverbunden, seine Weinberge liebend, der Natur nahe: In Gummistiefeln geht Ludwig Honold durch die Rebzeilen auf dem Östringer Hummelberg. Als so unkonventionell gelten seine Visionen und Ideen, dass er sich in den letzten beiden Jahrzehnten einen Namen als Weinrebell gemacht hat.

"Im Fokus stehen robuste, neue Weinsorten, seit 2023 sind wir Bio-zertifiziert. Mit den widerstandsfähigen Piwi-Rebsorten gingen wir damals erste neue Wege." 25 Prozent der gesamten Rebsorten seien damit bestückt und sollen einen nachhaltigen Anbau ermöglichen. Piwi-Weine werden aus nachhaltigen Rebsorten gewonnen, die wegen ihrer hohen Widerstandsfähigkeit weniger Pflanzenschutzmittel benötigen.

Honold, seine Frau Anja und Sohn Matthias führen das 1938 gegründete Weingut bereits in dritter Generation. Weine, die etwas zu erzählen haben, wollen sie kreieren. Seit der Pandemie, erzählt Ludwig Honold von seinen Eindrücken, hätten sich die Menschen jedoch dahingehend verändert, dass das Frühschoppen, Geselligkeit und regelmäßige Treffen zurückgegangen seien.

Die Familie hat sich erfolgreich auf die veränderten Bedingungen eingestellt: "Der Feinschmecker" hat das Weingut unter den 500 besten Weingütern verzeichnet und im "GaultMillau WeinGuide" wurde es mit "Drei Trauben" ausgezeichnet. Erdig und natürlich soll auch das Gericht schmecken:

Frische Tagliatelle mit Lauch, Champignons und Kirschtomaten

Zutaten (für 4 Personen):

400 Gramm frische Tagliatelle

400 Gramm Bio-Champignons

1 Stange Lauch

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

½ Zwiebel

8 Kirschtomaten

½ Bio-Zitrone

100 Gramm Crème fraîche

100 Milliliter Sahne

Olivenöl

Salz und Pfeffer

Frische Petersilie, fein geschnitten

Zubereitung:

Lauch waschen, putzen, in Scheiben schneiden; Zwiebel fein würfeln und Knoblauch hacken; Kirschtomaten waschen: In einer Pfanne Öl erhitzen, zuerst den Lauch, danach die Zwiebel mit dem Knoblauch glasig andünsten, 50 Milliliter Wasser dazugeben, die Pfanne mit einem Deckel verschließen, fünf bis acht Minuten garen. Champignons waschen, putzen in Scheiben schneiden und mit dem Saft der Zitrone beträufeln; die Pilze in einer zweiten Pfanne in Olivenöl anbraten, salzen und pfeffern.

Wenn die Pilze glasig braun sind, herausnehmen, mit den Kirschtomaten in die Pfanne zu dem Lauch geben, alles vermischen, würzen und warmhalten. Frische Tagliatelle "al dente" kochen, abschütten und auf vier Teller verteilen. Crème fraîche und Sahne unter die Lauch-Pilzmasse rühren, erneut abschmecken, über die Tagliatelle verteilen, mit Petersilie bestreuen.

Dazu passende Weinempfehlung:

Ein gut gekühlter Sauvignac 2022 trocken, ein verliebter Dichter, mit großen Avancen und der duftigen Würze von Geißblattblüten.