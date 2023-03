"Die Daten werden über eine spezielle Frequenz an das Gateway übermittelt, von diesem gesammelt und über das Handynetz auf eine Plattform weitergegeben", erklärte Hupach. Dort schlummern sie noch. Geplant ist allerdings, dass Grenzwerte insbesondere für den CO2-Gehalt der Luft festgelegt werden, um Brände bereits in der Entstehung zu entdecken.

Wilhelmsfeld/Sandhausen. Es war der 21. August des vergangenen Jahres, als im Hardtwald an der Autobahn A5 bei Sandhausen eine hohe Rauchsäule aufstieg. Ein Waldbrand hielt 80 Feuerwehrleute über Stunden in Atem , am Ende brannte die Fläche eines Fußballfeldes. Künftig soll ein solcher Brand früher entdeckt und damit auch besser eingedämmt werden. Helfen soll dabei moderne Technik.

Von Christoph Moll

Aktuell testet der Rhein-Neckar-Kreis beim Teltschikturm in Wilhelmsfeld und eben an der A5 in Sandhausen ein sogenanntes "Lorawan"-Netzwerk. Sensoren erfassen Temperatur, CO2-Gehalt, Luftdruck sowie Luftfeuchtigkeit – und damit auch Waldbrände bereits in der Entstehung. Sollten die Tests erfolgreich sein, könnte das System in der Fläche eingesetzt werden.

Sensoren sollen Waldbrände wie jenen im August 2022 bei Sandhausen früh erkennen. Philipp Hupach betrachtet deren Daten auf dem Wilhelmsfelder Teltschikturm. Foto: Alex

"Im vergangenen Jahr gab es einige Waldbrände in der Region", sagte Behördensprecherin Silke Hartmann bei der Vorstellung des Systems am Mittwoch am Teltschikturm in Wilhelmsfeld. "Das System hilft, Waldbrände frühzeitig zu erkennen." Und wie dieses System genau funktioniert, erläuterte Philipp Hupach vom "Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnik" des Landratsamtes.

Er hatte das System im Rahmen seines Dualen Studiums beim Landratsamt im vergangenen Jahr geplant und entwickelt. Ganz oben auf der Aussichtsplattform des 41 Meter hohen Teltschikturms befindet sich ein sogenanntes Gateway. Dieses unscheinbare graue Gerät hängt am Stromnetz des beleuchteten Turms und empfängt seit Oktober alle 15 Minuten Daten von aktuell drei Sensoren mit etwa zehn Jahre haltbaren Batterien. Die Geräte wurden im Wald um den Turm in Entfernungen von etwa 700 Metern sowie 1,2 und zwei Kilometern in einer Höhe von drei Metern installiert.

Die grauen Sensoren fallen kaum auf. Foto: Alex

"Die Daten werden über eine spezielle Frequenz an das Gateway übermittelt, von diesem gesammelt und über das Handynetz auf eine Plattform weitergegeben", erklärte Hupach. Dort schlummern sie noch. Geplant ist allerdings, dass Grenzwerte insbesondere für den CO2-Gehalt der Luft festgelegt werden, um Brände bereits in der Entstehung zu entdecken.

Bei einer Überschreitung dieser Grenzwerte würde ein Alarm ausgelöst und im Endausbau sofort die örtliche Feuerwehr informiert. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Der Teltschikturm sei als Pilotprojekt ausgewählt worden, weil dieser hoch und die Stromversorgung gesichert sei, erklärte Hupach. Das über 1000 Euro teure Gateway und die jeweils knapp 300 Euro teuren Sensoren finanzierte der Rhein-Neckar-Kreis.

Hintergrund > Die Abkürzung "Lorawan" steht für "Long Range Wide Area Network". Dabei handelt es sich um ein strahlungsarmes und somit energiesparendes Funknetzwerk, in dem geringe Datenpakete über eine große Reichweite – im Idealfall bis zu zehn Kilometer – von zahlreichen Sensoren [+] Lesen Sie mehr > Die Abkürzung "Lorawan" steht für "Long Range Wide Area Network". Dabei handelt es sich um ein strahlungsarmes und somit energiesparendes Funknetzwerk, in dem geringe Datenpakete über eine große Reichweite – im Idealfall bis zu zehn Kilometer – von zahlreichen Sensoren übertragen werden. Diese können dabei per Batterie bis zu zehn Jahre betrieben werden und benötigen somit keine direkte Stromzufuhr. Sie funken die Daten in gewissen Zeitabständen – in der Regel mehrere Minuten – an einen Empfänger, das sogenannte Gateway. Dieses wiederum übermittelt die Daten via Mobilfunknetz ins Internet. Die übertragenen Daten sind auf dem Weg vom Sensor bis zur Plattform, auf der sie schließlich ausgewertet werden, verschlüsselt. Die Erkennung von Waldbränden ist dabei nur ein Anwendungsfall. Mit "Lorawan"-Sensoren lassen sich auch Pegel an Flüssen messen, freie Parkplätze erkennen, die Füllstände öffentlicher Mülleimer und Salzcontainer erfassen sowie offene Türen und Fenster feststellen. cm [-] Weniger anzeigen

Rudolf Fickinger, Betriebsleiter Informationstechnik beim Eigenbetrieb des Rhein-Neckar-Kreises, berichtete von einem weiteren Pilotprojekt in Sandhausen. Bei diesem sei die Reichweite der bisher installierten zwei Sensoren wegen des lichteren Waldes und der ebenen Fläche höher. "Wir wollen die Technik in die Fläche bringen", kündigte er an. Weitere Kommunen würden eingebunden.

Dies begrüßte auch Dietmar Hellmann von "Forst BW", der sich um den Staatswald der Region im Eigentum des Landes kümmert – so auch in Wilhelmsfeld. Er ist auch Vorsitzender des Landeswaldverbandes und sagte: "Das Thema Waldbrand ist in der Politik angekommen, braucht aber noch Schwung."

Problematisch werde es dort, wo Wälder und Menschen nah zusammenkommen, was insbesondere im dicht besiedelten Rheintal mit seinen trockenen Kiefernwäldern der Fall sei: "Der Wald ragt dort in die Bebauung, hier ist die Gefahr am größten." Und durch immer heißere und trockenere Sommer werde das Thema immer brisanter.

"Wir dürfen es aber nicht bei der Brandbekämpfung belassen, sondern müssen gegen die Ursache vorgehen", so Hellmann. "Klimaschutz ist auch Waldbrandschutz." Wichtig sei nun aber, Pilotprojekte zu etablieren. Außerdem gelte es, Feuerwehren als Experten für die Brandbekämpfung und Förster als Waldkenner zusammenzubringen.

"Wir sind als Gemeinde stolz, Teil des Pilotprojekts zu sein", sagte Wilhelmsfelds Bürgermeister Tobias Dangel. "Es handelt sich um ein wichtiges Thema für uns." Die zunehmende Waldbrandgefahr treibe auch die Gemeinde um. "Was können wir tun, wie können wir uns wappnen?" seien die Fragen, die man sich stelle.

Er hob die Entscheidung des Gemeinderats hervor, den Teltschikturm zur Verfügung zu stellen. Dass nun im Wald vor der Haustür Erfahrungswerte gesammelt werden, sei "eine tolle Sache für Wilhelmsfeld", die anderen Kommunen in der Region zugutekommen soll.