Sinsheim/Wiesloch. (pol/msc) Gleich mehrere Male kam zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen kam es in der Region zu mehreren Wildunfällen. Wie die Polizei berichtet, wurden dabei vier Tiere getötet, Menschen wurden dagegen nicht verletzt.

Nach der Häufig innerhalb eines Tages weisen die Beamten nochmal auf den erhöhten Wildwechsel in der Dämmerung hin und bitten um Vorsicht bei Autofahrern. Besonders risikoreich sind laut des Deutschen Jagdverbandes die Zeit von 5 bis 7 Uhr sowie von 21 bis 23 Uhr.

Die Morgenstunden wurden einem Dachs in Helmstadt-Bargen zum Verhängnis, der am Donnerstag gegen 5 Uhr die Kreisstraße K4186 in Richtung Kälbertshausen überquerte und dabei von einer 24-Jährigen erfasst wurde. Er erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Eine Stunde zuvor starb bereits ein Reh in Walldorf, das auf die Landesstraße L723 lief und dort von einem Auto, das aus Reilingen nach Walldorf unterwegs war, erfasst wurde. Bereits am Vortag stieß ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Landesstraße L598 von Walldorf in Richtung Sandhausen mit einem Reh zusammen - beide Male wurde das Tier durch den Zusammenstoß getötet.

Am Mittwochabend erlag dann ein weiteres Reh gegen 22 Uhr seinen Verletzungen, das beim Überqueren der Kreisstraße K4277 in Sinsheim vom Dacia einer 26-Jährigen erfasst wurde. Kurz darauf sprang ein Reh auf der Bundesstraße B291 von Oftersheim in Richtung Walldorf auf die Fahrbahn, wo es angefahren wurde. Das Tier rannte nach der Kollision in den Wald zurück, der Jagdpächter wurde verständigt.