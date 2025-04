Von Konrad Bülow

Wiesloch. Der Tathergang, der "Modus Operandi", war immer derselbe: Unbekannte Personen sprachen ihre Opfer, immer ältere Damen oder Herren, vormittags in der Fußgängerzone an. Sie baten darum, eine Zwei-Euro-Münze in zwei Ein-Euro-Stücke gewechselt zu bekommen. Die Angesprochenen holten ihre Geldbeutel hervor, kramten darin, halfen aus, wenn sie konnten –