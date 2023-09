Von Sarah Eiselt

Wiesloch/Walldorf. In Wiesloch kann diese Woche noch im Freien geplanscht werden, in Walldorf hat das Freibad des Aqwa bereits geschlossen. In den beiden Schwimmbädern der Region sind sich aber die Verantwortlichen einig: Es war eine gute Saison.

"Sonnenreich und eine gute Grundstimmung", resümiert Stefan Gottschalk, Betriebsleiter des Aqwa. Auch