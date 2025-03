Wiesloch/Rauenberg. (seb) Nach Mitteilung der Projektgesellschaft "ViA6West", die für die Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Autobahnkreuz zuständig ist, werden Reparaturarbeiten notwendig. So kommt es ab der Woche des 24. März zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Mitteilung zufolge wurden Schäden an einigen Betonschutzwänden der A6 festgestellt. Die Reparatur- und Austauscharbeiten dauern voraussichtlich über die kommenden Monate an. Tagsüber kommt es dann zwischen 9 und 16 Uhr in lokalen Arbeitsstellen von wenigen Hundert Metern Länge auf beiden Richtungsfahrbahnen zu Einschränkungen und Geschwindigkeitsreduktionen.

Zusätzlich wird im Juni für längere Zeit zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim gearbeitet.

Weitere Infos gibt es unter https://via6west.de