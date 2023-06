Wiesloch. (RNZ) Wie die Stadt Wiesloch mitteilt, sind die Anmeldungen für den Ferienspaß mit seinen zahlreichen Angeboten in Wiesloch, Dielheim und Walldorf ab dem heutigen Freitag möglich. Von Sport, Kunst und Handwerk über Naturerlebnisse und Ausflüge bis hin zu Spiel- und Spaßaktionen – da sollte für jedes Kind etwas dabei sein.

Die Anmeldungen werden per Internet erfasst. Wieslocher, Dielheimer und Walldorfer Eltern können sich im Ferienspaß-Portal unter www.unser-ferienprogramm.de/wi-wa-di registrieren und ihre Kinder für maximal vier Wunschangebote voranmelden. Alle Angebote sind detailliert beschrieben. Der Zeitraum für die Voranmeldung endet am 30. Juni. Die Verlosung der Plätze findet am 3. Juli statt. Im Anschluss können ab dem 10. Juli im Ferienspaß-Portal die Zuteilungen nachgesehen werden. Sofern noch freie Plätze zur Verfügung stehen, sind dann weiterhin Anmeldungen möglich.

Auch in diesem Jahr ist die Teilnahme am Ferienspaß für alle Kinder kostenfrei. Die Anmeldung ist dennoch verbindlich, denn hinter den abwechslungsreichen Angeboten stehen zahlreiche Vereine und Institutionen, die mit vielen Ideen und ehrenamtlichem Engagement die Aktionen vorbereiten und durchführen. Damit keiner der begehrten und begrenzten Plätze verfällt, haben Eltern die Möglichkeit, im Ferienspaß-Portal ihre Kinder selbst zu stornieren. Dadurch haben andere Kinder die Chance, doch noch einen Platz zu ergattern.

Info: Weitere Informationen gibt es für Interessierte in Wiesloch bei Frau Struwe, E-Mail v.struwe@wiesloch.de, Telefon 0 62 22/ 84 44 68, in Dielheim bei Herrn Müller, E-Mail ferienspass@dielheim.de, Telefon 0 62 22/ 7 81 35 und in Walldorf bei Frau Käller, Telefon 0 62 27/ 35 11 51, E-Mail ferienspaß@walldorf.de.