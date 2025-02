Von Timo Teufert

Wiesloch. Am vergangenen Freitag hatte der "Alte Schlachthof" in Wiesloch zum letzten Mal geöffnet. Seit Samstag hat das Wirtshaus mit Biergarten, Cocktail-Lounge und Veranstaltungsräumen, das prominent an der Ringstraße liegt, bereits geschlossen.

Derzeit werden noch Gegenstände des Pächters ausgeräumt. Grund für die Schließung ist, dass am 22.