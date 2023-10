Wiesloch. (heb) Auf das dramatische Insektensterben hatte 2017 die sogenannte Krefelder Studie aufmerksam gemacht und damit erstmals eine breite Diskussion zum Thema ausgelöst. Als Vorsitzender der Wieslocher Ortsgruppe des Naturschutzbunds (Nabu) ging Christoph Aly beim Vortragsabend im Bürgersaal im Alten Rathaus auf den aktuellen Stand ein. Er nahm Ursachen und Folgen des Artenrückgangs ebenso in den Blick, wie Ziele und Maßnahmen des Insektenschutzes. "Es gilt, gegenzusteuern und das erfordert viel Engagement, viel Geld und Bereitschaft von allen", betonte der Wieslocher Naturschützer.

Der Biologe und Hobbyimker machte deutlich, dass Pestizide, der Verlust von Lebensräumen sowie Klimaveränderungen den Populationen massiv zusetzen. Insekten dienten anderen Tieren wie Vögeln als Nahrungsquelle, rund 90 Prozent der heimischen Nutz- und Wildpflanzenarten seien auf Insektenbestäubung angewiesen. "Wenn sie fehlen, bleibt der Obstkorb leer", betonte er.

Neben der Honigbiene spielten besonders Wildbienen, aber auch Fliegen eine wichtige Rolle bei der Bestäubung. "Insekten brauchen passende Lebensräume für alle Entwicklungsstadien", erläuterte der Biologe. So bräuchten etwa Schmetterlinge Nektar als "Treibstoff" zum Fliegen, während ihre Raupen auf Gräser oder ganz bestimmte Futterpflanzen angewiesen seien.

Fordert mehr Engagement im Insektenschutz: Biologe Christoph Aly. Foto: Hebbelmann

Bei den Wildbienen seien zwei Drittel der Larven an bestimmte Pflanzen angepasst. Als Beispiele nannte der Biologe die Glockenblumen-Scherenbiene und die Zaunrüben-Sandbiene. Wildbienen brauchten Nistplätze und akzeptierten nur bestimmte Lebensräume, machte er klar. Viele haben sich darauf spezialisiert, Löcher in den Boden zu graben: "Das geht nicht, wenn er betoniert wird", merkte Aly an.

Auch der oder die einzelne könne etwas tun, zum Beispiel im Garten für ein möglichst durchgehendes und insektenfreundliches Blütenangebot sorgen und den Rasenmäher nur sparsam einsetzen. Er verwies auf den vom Nabu Wiesloch geschaffenen Wildbienengarten beim Friedhof in Schatthausen, mit Blütenpflanzen, offenem Boden als Nist-Biotop, Lößwand, Trockenmauer, Insektenhotel und Altholz.

Als Mitglied des Nabu-Landesvorstands ging der Biologe auch auf das Volksbegehren zum Artenschutz – "Rettet die Bienen" – ein, auf das die Landesregierung 2020 mit Gesetzesänderungen reagiert hatte. "Wir brauchen mehr ökologischen Landbau", betonte der Biologe und rechnete vor, dass das Ziel der Landesregierung von 40 bis 50 Prozent bis 2030 noch in weiter Ferne liege. Wichtig sei es, dass Privatpersonen Biolebensmittel kaufen und für Absatz sorgen. Aber nicht nur die: "Wir sind eines der reichsten Bundesländer und könnten sagen, in unseren Kantinen gibt es jetzt ,bio’."

Er lobte auch das Konzept der Marktgemeinschaft Kraichgaukorn. Die teilnehmenden Landwirte bauen Getreide ohne chemischen Pflanzenschutz an und vermarkten es an Mühlenbetriebe und Bäcker. Als weiteres Ziel hat das Land festgeschrieben, dass die Menge chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel bis 2030 um 40 bis 50 Prozent reduziert werden soll. Bereits 2018 habe der Nabu-Landesverband einen Pestizidbericht veröffentlicht, der drei Jahre später durch eine entsprechende Studie des Landes bestätigt wurde.

Demnach liegen Fungizide, also Pilzmittel, mit 65 Prozent mengenmäßig vorn. Herbizide folgen mit 35 Prozent, sie wirken gegen Beikräuter und damit auch gegen Futterpflanzen von Insekten. Insektizide machen zwar nur zwei Prozent aus, jedoch sind sie naturgemäß besonders giftig für Insekten und sind schon in geringen Mengen hochwirksam, allen voran die sogenannten "Neonicotinoide".

Als weitere Ursachen für das Insektensterben erwähnte Aly die "Lichtverschmutzung" durch künstliche Beleuchtung: "Insekten orientieren sich am Mond – ist die Welt voller Monde, dann geht es mit der Begattung schief."

Die Insektenbestände litten zudem unter der Inanspruchnahme und Zerschneidung ihrer Lebensräume. Die für Baden-Württemberg typischen artenreichen Streuobstwiesen zu erhalten, bleibe eine Herausforderung, so Aly. Um genetischer Verarmung entgegenzuwirken, sollte ein landesweiter Biotopverbund aufgebaut werden. Aus Sicht von Insekten wirkten sich auch Flurbereinigungsverfahren negativ aus. So seien in Rauenberg in größerem Umfang Biotope in Rebhänge umgewandelt worden, kritisierte der Referent.

Er deutete auf seine Frau Brigitta Martens-Aly und sagte, ihr sei es gelungen, in Wiesloch einige Hektar Blühflächen anzulegen. Sie werde darüber am Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr an gleicher Stelle den nächsten Vortrag mit Fotos halten.