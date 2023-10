Wiesloch. (hds) Er war vor 50 Jahren eine Art Revolutionär: Helmut Bergdolt, Wieslocher Ehrenbürger und mit 95 der älteste noch praktizierende Hausarzt Baden-Württembergs. Damals hat er den Verein für Gesundheitssport und Sporttherapie ins Leben gerufen. Jetzt wurde im Rahmen eines Festabends im Minnesängersaal des Palatins dieses besondere Jubiläum gewürdigt. Es ist eine immer noch andauernde Erfolgsgeschichte eines neuen Weges der ambulanten Herzinfarktnachsorge – statt der allgemein verordneten Bettruhe regte er zu körperlicher Aktivität an.

"Ich hatte nach einem Besuch in Hamburg – dort hatte man bereits 1971 erste Erfahrungen in der Herzinfarkt-Nachsorge mit einer Sportgruppe gesammelt – die Idee, so etwas auch in Wiesloch einzuführen", berichtete Bergdolt rückblickend. Er konnte zahlreiche Gäste und Weggefährten begrüßen. Aus der Bergdolt-Idee wurde alsbald Wirklichkeit und die erste wohnortnahe Herzsportgruppe konnte loslegen. "Damals waren die Menschen nach einem Infarkt total verunsichert und wussten nicht, wie sie das ,Leben danach’ meistern könnten", erzählte Helmut Bergdolt.

Gemeinsam mit Sportwissenschaftler Udo Hanke starteten die Vorbereitungen und im September 1973 fand die erste Übungsstunde mit 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Seitdem wird einmal pro Woche eine solche Veranstaltung angeboten und dies mit stets steigendem Interesse. "Die Betreuung von Herzinfarkt-Patienten gehört zu den positivsten Erlebnissen in den 71 Jahren meiner ärztlichen Tätigkeit", sagte Bergdolt.

"Glücklicherweise hat sich die Medizin ständig weiterentwickelt und es gibt heute bereits 6000 solcher Gruppen in Deutschland", informierte Bergdolt. Man sei längst zu einer Art Familie zusammengewachsen, Frohsinn und Heiterkeit bestimmen seinen Worten nach die Übungseinheiten. Wichtig sei es, die Lebensqualität der Patienten zu erhöhen und ihnen damit neuen Halt und Zuversicht zu vermitteln. "Die blühen in einer solchen Herzsportgruppe regelrecht auf", resümierte Bergdolt.

"Sie haben vor 50 Jahren eine sanfte Revolution eingeleitet und dies nicht ohne Risiko", attestierte Oberbürgermeister Dirk Elkemann dem Initiator Mut und Weitblick zugleich. "Sie haben sich erfolgreich gegen die in jenen Tagen herrschende Meinung durchgesetzt und dies mit einem nachweislichen Erfolg. Sie waren Ihrer Zeit voraus", fügte Elkemann hinzu.

Der Abend war nicht nur geprägt von lobenden Worten. In einem Lehrfilm aus dem Jahr 1986 gab der Übungsleiter der "ersten Stunde", Udo Hanke, einen Einblick, wie sich das Training abspielte. Joachim Wiskemann vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) an der Universität Heidelberg sprach über Bewegungstherapie und Stoffwechsel. Anschaulich legte er dar, wie wichtig der Druck auf die Knochen sei und sprach auch über die Notwendigkeit, die Muskulatur zu fordern. Auch er lobte Bergdolt für dessen Gründergeist vor 50 Jahren.

Denn bereits 1977 hatte Bergdolt mit seinem Team und in Zusammenarbeit mit der Uni Heidelberg den nächsten Schritt unternommen und eine Arbeitsgemeinschaft für bürgernahe Gesundheitsvorsorge gegründet. Ziel war eine gesündere Lebensführung der Bevölkerung. Ralf Bauer vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Wiesloch gab einen Überblick über die Behandlung von Herzinfarkten heute und verwies dabei auf Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Bewegungsmangel und Rauchen. Er befürwortete in seinen Ausführungen eine sportliche Betätigung, zuvor allerdings müssten sämtliche Risikofaktoren geprüft werden.

Musikalisch begleitet wurde der Festabend von der Pianistin Barbara Witter-Weiss, die Werke von Chopin, Schumann, Gershwin und Mozart spielte. Zum Abschluss wurde das Jubiläum im Foyer mit einem Umtrunk weiter gefeiert.