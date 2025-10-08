Trattoria-Familie bringt mit "Enoteca blu" Italien an den Marktplatz
Die Wirtsfamilie Giacalone erweitert ihr Angebot. Dort gibt’s Wein aus aller Welt und italienische Spezialitäten.
Wiesloch. (GW) In Sachen Kulinarik ist die Wieslocher Innenstadt um eine Anlaufstelle reicher: Die Wirtsfamilie Giacalone, die bereits die Trattoria Italia auf dem Wieslocher Marktplatz betreibt, hat gegenüberliegend mit der "Enoteca blu" ihr Angebot erweitert.
Damit werden Gastronomie, Weinverkauf und Feinkostgeschäft kombiniert. Auch für einen Espresso zwischendurch oder eine kleine