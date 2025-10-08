Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Wiesloch

Trattoria-Familie bringt mit "Enoteca blu" Italien an den Marktplatz

Die Wirtsfamilie Giacalone erweitert ihr Angebot. Dort gibt’s Wein aus aller Welt und italienische Spezialitäten.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 10 Sekunden
Zahlreiche Gäste genossen bei der Eröffnung der „Enoteca blu“ italienische Köstlichkeiten am Marktplatz. Foto: Wipfler

Wiesloch. (GW) In Sachen Kulinarik ist die Wieslocher Innenstadt um eine Anlaufstelle reicher: Die Wirtsfamilie Giacalone, die bereits die Trattoria Italia auf dem Wieslocher Marktplatz betreibt, hat gegenüberliegend mit der "Enoteca blu" ihr Angebot erweitert.

Damit werden Gastronomie, Weinverkauf und Feinkostgeschäft kombiniert. Auch für einen Espresso zwischendurch oder eine kleine

