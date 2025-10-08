Wiesloch. (GW) In Sachen Kulinarik ist die Wieslocher Innenstadt um eine Anlaufstelle reicher: Die Wirtsfamilie Giacalone, die bereits die Trattoria Italia auf dem Wieslocher Marktplatz betreibt, hat gegenüberliegend mit der "Enoteca blu" ihr Angebot erweitert.

Damit werden Gastronomie, Weinverkauf und Feinkostgeschäft kombiniert. Auch für einen Espresso zwischendurch oder eine kleine